FLAVIO MORANDINI DEMOSTRÓ FORTALEZA Y TRIUNFÓ EN EL HALF TRIATHLON

El triatleta de Ramos Mejía, Buenos Aires, Flavio Morandini, ganó por primera vez la prueba disputada ayer en Concordia. Fue una paliza del joven deportista, quien ya desde el agua hizo buena diferencia. A pesar de que D´Elías se le acercó al final, fue el gran ganador de la carrera. Federico Alvarez fue lo mejor de Concordia. Romina Balena Palacio ganó entre las damas.

“Sos un monstruo”, “Animal”, le dijeron. Pero no era la gente que estaba alrededor, no, eran sus rivales, a los que les había dado poco menos que una paliza deportiva hacia instantes nada más. Flavio Morandini inscribió su nombre por primera vez en el Half Triathlon de Concordia al imponerse ayer de manera notable en la competencia.

La referencia inicial habla por sí sola, Morandini salió del agua con 2 minutos y 20 segundos de diferencia con Santiago Beltrán, quien también tuvo una muy buena natación aunque no un buen final de carrera. Y sacarle a alguien 2 minutos de diferencia en el agua es realmente asombroso, habla de que Morandini es “Aquaman”, literalmente. Y al salir del agua con esa diferencia lo hizo correr en la bici con mayor confianza. Claro que la diferencia no era definitiva, porque había triatletas que andan muy bien en ciclismo, y son capaces de cualquier hazaña.

Pero Morandini también hizo muy buena bicicleta, siguió “volando” para conservar la ventaja con el segundo y el mismo que se acomodó en ese lugar fue Mario D´Elías. Y allí estuvo la primera vez que todos nos permitimos hacer algunos cálculos. No dudar, pero sí hacer cálculos. Porque D´Elías es un tremendo corredor pedestre, aunque la diferencia era de más de 3 minutos. Pero D´Elías confiaba en hacer buen atletismo y vaya si lo hizo porque le descontó muchísimo, al tiempo que terminó a ¡¡49 segundos!! del ganador.

Lo que equivale a decir que D´Elías es otro “monstruo”, porque de correrse unos 5 kilómetros más, la proyección hace pensar que podía haber ganado la carrera. Pero son cálculos, los que seguramente también los hizo Morandini, quien quizá presentía que ello podía pasar, que pudo haber regulado en una parte del pedestrismo, como para poder rematar con todo la carrera. Y lo cierto es que Morandini ganó, entero, como si nada hubiera pasado.

El joven de 25 años hizo una carrera casi perfecta y por ello terminó como el gran ganador, recibiendo el aplauso de todos los presentes en la llegada y se colgó la medalla que las promotoras le entregaban a cada “finisher”. Y enseguida hizo algo más notable todavía, y que lamentablemente no es muy común en todos los deportes. Se quedó a conversar con amigos y saludó a sus rivales que iban llegando, y los abrazó también él felicitándolos por su carrera.

Algunos de ellos espejos para él en la actividad, como Oscar Galíndez, Andrés Darricau y hasta el mismo D´Elías. Ellos fueron los que usaron los adjetivos con los que empezamos este artículo, para definir lo que había hecho. Y fue realmente impresionante. Un triatleta que integró la Selección Argentina de Triatlón, que anduvo por el mundo corriendo las mejores competencias y que solo sorprende la forma de ganar, porque candidato era, seguro.

“Voy a venir las veces que pueda, porque me sentí muy bien con la carrera, con la organización, con todo”, le dijo el ganador a Javier Del Castillo el hombre encargado de las entrevistas en la llegada.

El tercer lugar del podio fue completado por Emiliano Ponce, quien también hizo gran carrera para llegar a tan importante lugar.

Y otra vez hay que hablar de la organización, que fue brillante, siempre poniendo un plus para que todo salga bien. Oscar Galíndez, en la entrevista en la llegada, dijo “tienen que seguir apostando y lo hacen. Siempre hacen algo nuevo y si lo hacen es porque quieren seguir creciendo, y eso está muy bueno. Me encanta venir a esta carrera. No prometo nada, y de acuerdo a cómo esté el año que viene por supuesto que volveré”, dijo un grande de verdad en esto de las pruebas combinadas, ídolo y espejo de mucho que son más jóvenes que él.

Y es así, la Asociación Concordiense de Pruebas Combinadas sigue creciendo, apostando a este Half y dejando a nuestra ciudad con los mejores comentarios, porque todos se van conformes. Y ya lo dijimos, aprendió muy rápido de los errores que seguro cometió en sus comienzos y hoy es casi una organización modelo.

Javier Del Castillo, que ayer colaboró en la conducción con Geminiani y Báez, dijo que “unas 200 personas son las que colaboran para que esto se pueda realizar, y hay distintos deportes que colaboran también. Algo notable, sin egoísmos, que muchos deberían imitar, sin duda. Con el correr de los días se conocerán más elogios, porque quienes vienen se los llevan y los “desparraman” por todos lados, y es lo que sin duda place a la organización, a todos. Fuente El Sol de Concordia .