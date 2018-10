Finalistas confirmados – LFPC

Atlético Arsenal y Unión Agrarios Cerrito son los finalistas del Torneo “COPA GOBIERNO DE ENTRE RIOS – Secretaria de Deportes” de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña.

Atlético Arsenal y Atlético Sarmiento, igualaron en el estadio “5 de Octubre” y el “Verde” hizo valer el triunfo del partido de ida para avanzar a la final; mientras que en Cerrito, Unión Agrarios goleó a Cañadita Central para clasificar a la finalisima de nuestro campeonato. El primer partido será en la cancha de Arsenal.

Atlético Arsenal (2): Eduardo Fontanini; Rodrigo Hernández, Agustin Galliussi, Lucas Vogel, Ezequiel Olechart; Federico Córdoba, Kevin Santa Cruz, Milton Schoenfeldt; Joaquin Bottegal, Adrian Burdesse, Ariel Schwaigert. DT: Hugo Fontana.

Atlético Sarmiento (2): Nicolas Velásquez; Maximiliano Franz, Victor Gassman, Lautaro López, Matias Espíndola; Facundo Albornóz, Carlos Méndez, Ramon Zárate, Agustin Cantero; Carlos Méndez, Matias Gassman. DT: Nélson Schrooh.

Cancha: Arsenal de Viale. Goles: Ariel Schwaigert y Matías Espíndola e/c (A) y Facundo Albornóz y Agustín Cantero (S). Expulsados: Rodrigo Hernández y Milton Schoenfeldt (A). Carlos Méndez, Facundo Albornóz y Jorge Aguilar (S). Amonestados: Olechart, Vogel, Burdesse y Albornóz (A). J. Méndez y Cantero (S). Cambios: en Arsenal, D. Martínez por Santa Cruz y N. Albornóz por Vogel. En Sarmiento: J. Aguilar por J. Méndez, M. Stricker por Cantero y S. Romero por Franz. Arbitro: Mauro Biasutto (AFA). Partido de ida: Sarmiento 0-Arsenal 1. Clasificado a la final:Arsenal de Viale.

Unión Agrarios Cerrito (5): Renzo Correa; Andres Catelani, Mauricio Wolosko, Emanuel Tomassini, Leonardo Richard; Emiliano Zampieri, Edgardo Benítez, Mauro Benítez, Milton Benítez; Diego López, Ivan Aguilar. DT: Omar Verón.

Cañadita Central (1): Rodrigo Spessot; Federico Riquel, Agustin Stricker, German Zapata, Nicolas Riquel; Renzo Morato, Miguel Servín, Santiago Ibarra, Ariel Flocco; Walter Tabares, Misael Holotte. DT: Ignacio Comas.

Cancha: Agrarios Cerrito. Goles: Mauro Benítez, Iván Aguilar, Diego López-2- y Mariano Schmidt (UAC) y Misael Holotte (CC). Amonestados: F. Riquel y Holotte (CC). Cambios: en Unión, M. Schmidt por Zampieri, N. Borghello por López y A. Palacios por Ma. Benítez. En Cañadita: A. Ibarra por Flocco y J. Ibarra por S. Ibarra. Arbitro: Sebastián Bresba (AFA). Partido de ida:Cañadita 0-Agrarios Cerrito 0. Clasificado a la final: Agrarios Cerrito.

Semifinales de Sub-20 (Vuelta)

Atlético Hernandarias y Viale FBC clasificaron a la final de la división. Atlético Hernandarias goleo a Atlético Hasenkamp, en condición de visitante y Viale FBC derrotó, de local, a Asociación Cultural. El partido de ida se jugará en Hernandarias.

Atlético Hasenkamp (1): (*) Sebastian Borghetto, Joaquin Godoy, Yamil Schiebert, (*) Isaias Tano, (*) Cristian Fernandez, Valentin Vergara, Thiago Godoy, (*) Walter Grandolio, Mauro Villagra, Ezequiel Romero, Facundo Leiva.

Atlético Hernandarias (4): Sergio Frega, Gonzalo Ortiz, (*) Juan Rodriguez, Lorenzo Bertellotti, Lucas Falcon, Hernan Arevalo, Laureano Faes, (*) Nicolas Barrios, (*) Juan Gomez, (*) Ariel Barrio, Diego Velazquez.

Síntesis: Goles: Mauro Villgra (Ha); Nicolas Barrio, Juan Gomez, Ariel Barrio -2- (He). Expulsado: Ortiz (He). Amonestados: Villagra (Ha); Velazquez (He). Cambios: Lautaro Ramirez por T. Godoy, Brian Dellizzotti por Schiebert, Ivan Druetto por Vergara (Ha); Jeremias Bula por Gomez, Ezequiel Cardozo por Faes, Rodrigo Barrio por Arevalo (He). (*) Jugadores Mayores. Arbitro: Mario Estecho. Global: (*) Atlético Hernandarias 6-1 Atlético Hasenkamp. (*) Clasificó a la Final.

Viale FBC (2): Luis Zapata, (*) Ronaldo Paez, Jeronimo Urchueguia, Agustin Gonzalez, Jonathan Zapata, Valentin Ringlofer, (*) Lucas Pereyra, Agustin Saucedo, (*) Lucas Miller, Santiago Molina, Octavio Taborda.

Asociación Cultural (1): Agustin Yung, Matias Schmidt, (*) Eduardo Ferreyara, (*) Santiago Gieco, Leonel Gimenez, (*) Franco Diaz, Jeremias Torres, Tomas Gimenez, Franco Piedra Buena, Enzo Medrano, (*) Joaquin Sanchez.

Síntesis: Goles: Jonathan Zapata, Octavio Taborda (V); Enzo Medrano (AC). Expulsados: Ringlofer (V); L. Gimenez (AC). Amonestados: Zapata, Saucedo, Correa (V); Medrano (AC). Cambios: Diego Correa por Pereyra, Matias Miño por Zapata, (*) Ramiro Lell por Saucedo (V); Genaro Perez por Gieco, Gonzalo Muller por J. Torres, Pedro Lia por Piedra Buena (AC). (*) Jugadores Mayores. Arbitro: Maximiliano Clauss. Global: (*) Viale FBC 2-1 Asociación Cultural. (*) Clasificó a la Final.

Semifinales de Sub-17 (Vuelta)

Deportivo Tabossi y Atlético Hernandarias avanzaron a la final de la división. Deportivo Tabossi igualó ante Atlético Hasenkamp, de visitante, e hizo valer la diferencia del partido de ida, mientras tanto que Atlético Hernandarias igualó con Atlético Sarmiento y clasificó a la final tras imponerse por penales.

Atlético Hasenkamp (1): German Wiesner, Renzo Ramirez, Lautaro Battisti, Juan Sejas, Alejo Hemmerling, Julian Gonzalez, Amilcar Ibarrola, Matias Mendoza, Alejo Muller, Juan Morales, Nicolas Gonzalez.

Deportivo Tabossi (1): Eliazar Aguilar, Enzo Caceres, Marcelo Bertozzi, Agustin Miranda, Sebastian Nani, Adrian Passi, Agustin Bruna, Nestor Heinze, Samir Lescano, Matias Peralta, Brian Bertozzi.

Síntesis: Goles: Alejo Muller (H); Agustin Bruna (DT). Amonestados: Ramirez, Battisti, Sejas, Hemmerling, Muller, Lopez (H); Heinze, B. Bertozzi, Rochi (DT). Cambios: Jeronimo Luna por Morales, Jeronimo Lopez por Sejas, Joaquin Irrazabal por Ibarrola, Juan Leis por Mendoza (H); Gaston Franco por Caceres, Uriel Spadillero por B. Bertozzi, Juan Rodriguez por Peralta, Adrian Rochi por Lescano (DT). Arbitro: Nahuel Herrera. Global: (*) Deportivo Tabossi 5-1 Atlético Hasenkamp. (*) Clasificó a la Final.

Atlético Hernnadrias (2): Rodrigo Rodriguez, Sergio Romero, Lucas Sanchez, Nicolas Vein, Agustin Simon, Agustin Sanchez, Natan Cornejo, Ramiro Sanchez, Simon Battisti, Walter Berdun, Maximo Isla.

Atlético Sarmiento (2): Mauro Schmidt, Juan Beisel, Matias Ruhl, Gonzalo Schmidt, Facundo Sterzer, Facundo Neiff, Maximiliano Rivas, Joaquin Fernandez, Martin Espinosa, Facundo Schonfeld, Tobias Zarate.

Síntesis: Goles: Agustin Sanchez, Simon Battisti (He); Maximiliano Rivas -2- (S). Amonestados: A. Simon, A. Sanchez, Cornejo (He); Neiff, Espinosa (S). Cambios: Valentin Aguilar por R. Sanchez (He); Franco Zingraff por M. Sachmidt, Martin Kloos por Fernandez (S). Arbitro: Maximiliano Clauss. Global: (*) Atlético Hernandarias 4-4 Atlético Sarmiento. (*) Clasificó a la Final por ganar 4-2 a penales.