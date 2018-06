Félix Barbosa, el nene que creció en centros de ex combatientes

Su papá fue como conscripto a Malvinas. Él nació a los 10 años de la guerra y creció rodeado por los compañeros de su padre. Pedía que le dibujaran las armas con las que habían peleado.

Con la inocencia y la insistencia de un chico de 5 años, Félix Barbosa acompañaba a su papá a los centros de ex combatientes. Pedro Barbosa tenía 19 años cuando fue destinado a Malvinas en el Grupo de Artillería 121 de La Paz, Entre Ríos. Volvió de las islas. 649 no tuvieron esa suerte.

El regreso fue duro. Como en cada guerra. Pero Pedro pudo seguir adelante. Al volver, fue a trabajar a la empresa estatal de teléfonos Entel en Buenos Aires. Casi dos años después se mudó a Mar del Plata. Allí se casó por primera vez y tuvo dos hijas, Florencia y Carolina. En 1992, cuando se cumplían 10 años de la guerra, fruto de un segundo matrimonio con Betina, llegó Félix, el varón. El nene creció rodeado de ex combatientes y desde muy chico supo de Malvinas. “Yo creo que desde que tengo uso de razón sé que mi papá fue a la guerra. Me lo dijeron desde muy chico”, recuerda hoy a sus 19 años, los mismos que tenía su papá cuando se abrazaba a las municiones de cañón en las islas.

Pedro cuenta que Félix hacía todo tipo de preguntas en la mesa. Pero él no podía hablar de la guerra en familia. Hasta que un día sus “hermanos” de Malvinas se reunieron en su casa. “Era como una terapia. Nos hacía muy bien”, recuerda Pedro. Félix tenía 5 añitos y estaba ahí en el medio de sus “tíos” soldados. Escuchando todo.

“Félix tenía una curiosidad impresionante. Mi casa era un punto de reunión y él estaba siempre en el medio”, dice Pedro hoy a 30 años de la guerra con el Reino Unido por la soberanía del archipiélago. Félix no dejó de acompañarlo. En el centro de ex combatientes de Paraná escuchó las historias del conflicto. Algunas terribles como el cruce de los soldados a Malvinas en tres aviones Hércules en vuelo rasante y bajo una lluvia de proyectiles británicos. Uno de ellos nunca llegó. En uno de los otros iba Pedro, su papá. O la sangre de los heridos que chorreaba de las aeronaves o las corridas de su padre, municiones a cuestas, “a matar o morir”.

Otra de las anécdotas Félix la recuerda casi con humor. “Se habían terminado los cigarrillos y se ve que eran infaltables en Malvinas. Mi papá y un amigo se mataron a trompadas por los puchos”. “Yo no fumaba en ese momento, pero el nerviosismo y el combate nos hacía fumar”, explica Pedro.

Félix escuchaba atento a los ex combatientes. Después, aparte, pedía detalles y explicaciones. “Dónde habían estado, la sección (del Ejército que les habían tocado), cuántos días estuvieron, cuándo volvieron” los soldados. Eran los fantasmas que daban vuelta por su cabecita de 5 años.

“En familia los veteranos no hablamos mucho de la guerra. Y Félix empezó a preguntarles a mis compañeros. Aprendió con lujo y detalles no solo las situaciones en la guerra si no la actividad de cada uno de los soldados allá. Si vos le decías un nombre él te decía a que sección pertenecía ese soldado”, se emociona aún hoy su papá.

Félix necesitaba entender. Y para entender, necesitaba ver. A los amigos de su papá, les pedía que le “dibujaran momentos de allá”, recuerda. Incluso, pedía que le dibujaran las armas.

“Cuando un compañero le explicaba que había estado en el mortero 81 por ejemplo, Félix retrucaba: ¿Qué es un mortero? Dibujame el mortero, dibujame el proyectil. Y con toda la paciencia se los dibujaban”, cuenta Pedro.”¿Qué hacía con los dibujos? Los guardaba. Ahora no sé donde están, pero los guardaba”, cuenta Félix en Buenos Aires. Su papá habla desde Paraná, provincia de Entre Ríos.

Sus compañeritos del colegio Centenario en Entre Ríos sabían la historia de Pedro. “Mi papá daba charlas en escuelas y cuando las maestras preguntaban si conocíamos a alguien, yo decía que mi papá había estado en la guerra. Y ahí surgían las preguntas de mis compañeros. Me hacían preguntas muy de niños. Querían saber si había matado a alguien. Yo les decía que nunca le había preguntado eso”.

¿Cómo es crecer sabiendo que su padre se jugó la vida por las Malvinas? Félix vacila la respuesta. Creció con naturalidad rodeado de historias de muerte y horror. Pero no duda cuando dice: “En lo único que pienso es en ser digno de ser su hijo”.

Para Félix, el mejor homenaje que se le puede hacer a los caídos y a los que combatieron en las islas es “recuperar las Malvinas”. “Mi papá es un héroe para mí. Es el mejor del mundo. Ya con decirme que estuvo ahí no tiene comparación”, se enorgullece.

Diecinueve años tenía Pedro cuando fue a la guerra y los mismos tiene hoy su hijo. La edad en la que tendría que haber estado trabajando o en la facultad de Medicina como lo hace hoy Félix. “Eran muy chicos. Eran como yo ahora”, reflexiona. Pero “ellos estuvieron allá y volvieron gigantes. Se fueron chicos y volvieron señores”. Pedro lo pone en números: “En Malvinas envejecí 20 años”.