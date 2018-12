Fecha de elecciones: Romero se reunirá con la UCR para transmitir la decisión de Bordet

El diputado Sergio Kneeteman, Secretario del Comité Provincial de la UCR de Entre Ríos, confirmó que este miércoles la ministra de Gobierno, Rosario Romero, mantendrá una reunión con las autoridades radicales para adelantar la decisión tomada por el gobernador Bordet de cara a la fecha de las elecciones provinciales de 2019.

En la tarde de este lunes, Kneeteman se reunió con la ministra de Gobierno, Rosario Romero, para hablar del cronograma electoral. En el encuentro la funcionaria le comunicó al diputado, quien además es Secretario del Comité Provincial de la UCR de Entre Ríos, que mantendrá una ronda de reuniones con autoridades de los distintos partidos políticos de la provincia.

El primero de estos encuentros será este miércoles a las 17:00 con representantes de la Unión Cívica Radical.

Kneeteman no se refirió al adelantamiento o no de las elecciones y se limitó a expresar que durante el encuentro “la ministra va a comunicar la decisión del gobernador respecto a la fecha de las elecciones”.

No obstante el diputado anticipó que Romero va a proponer un acuerdo marco para la campaña electoral, que contemple puntos relacionados a la no utilización o difusión de noticias falsas (fake news), la no utilización de pasacalles en ciudades, ni de leyendas publicitarias en los carteles de señalización o refugios de colectivos de la provincia y se abordará la posibilidad de consensuar pautas para los debates de candidatos.

Kneeteman destacó que “fue una muy buena reunión” y confirmó que las autoridades radicales acompañarán al presidente del partido, Leandro Arribalzaga, el próximo miércoles “para escuchar la decisión del gobierno y trasladar la posición de nuestro partido respecto al posible adelantamiento de las elecciones provinciales”.

El diputado agregó que “más allá de que en la legislatura hemos facultado al gobernador a que pueda tomar la decisión de adelantar las elecciones con una fecha cierta, entendemos que lo más adecuado es realizarlas en simultáneo con las nacionales”.