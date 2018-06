FALLECIÓ LA PROFESORA SUSANA SOLIA .

Me acuerdo , al poco tiempo de llegar a vivir en Hasenkamp, conocí a Susana , la profesora de Matemática, con esa mirada calculadora ,justa y medida , para no pecar de pasional..Fueron pasando los años y con él las promociones. Podemos ser revoltosos hablar mucho en el aula , pero con la Profesora de Matemática, no volaba una mosca ..Alcanzaba con su presencia y sus palabras justas para que nada altere la clase..Hablo por boca de mis hijos , Antonella, Enzo, Carolina e Irina , todos alumnos del Mariano Moreno. Reconocida por su trabajo en Hasenkamp, Alcaraz en la docencia y en las comisiones de la localidad, comisión de corsos, Bomberos voluntarios, Hospital y Hogar de Ancianos María Auxiliadora. No paso mucho tiempo en dejar su vida de Docente y Vice Rectora de su querido Mariano Moreno y pasar a ser jubilada…Susana es una vecina que dejo en las generaciones de Hasenkampenses, su enseñanza de vida…. SUSANA QUE EN PAZ DESCANSES.- Omar Telmo Gemignani.- Sala de Velatorios La Nueva Oliva de calle Dr Haedo ..sus restos serán trasladados al Cementerio Municipal a las 10 horas ( 6-6-18)