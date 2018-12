Esteban Vitor: “Es una gran deuda de la legislatura que no se haya tratado el desafuero de algunos legisladores”

El diputado provincial de Cambiemos, Esteban Vitor, realizó una conferencia de prensa enmarcada en un balance del año legislativo durante 2018. En la misma estuvo acompañado por la presidenta de su bloque María Alejandra Viola, el intendente de San Benito Exequiel Donda y Ricardo Grosso en representación de las diez juntas de gobierno de Cambiemos. “Es una gran deuda de la legislatura que no se haya tratado el desafuero de algunos legisladores, porque la gente está cansada de los privilegios de los legisladores y que los fueros sean un manto de impunidad”, expresó Vitor como principal falla de los legisladores durante este 2018. Además, se refirió a la causa de los contratos truchos: “Este año no fue un año fácil para la Cámara por todo lo que pasó con el tema contratos. Tanto desde el bloque como personal tenemos una lucha indeclinable a favor de la transparencia. No es lo mejor la judicialización de la política pero la Justicia debe ser independiente más allá de los vaivenes electorales. Caiga quien caiga, así sea alguno de los nuestros, aunque yo no creo que haya ninguno de nuestros legisladores en el tema de los contratos, pero lo dije con el tema Varisco y la causa narcomunicipio, sea quien sea. Tuvimos a un concejal del Pro involucrado, no fue un año fácil, gracias a dios fue sobreseído. Sea quien sea hay que respetar la Justicia”, analizó. En esa línea, criticó el avance contra Cecilia Goyeneche y Jorge García: “No hay que atacar a los jueces, no meterse como está pasando ahora con los fiscales, se ha corrido el eje, resulta que estamos investigando a los fiscales y dejamos de mirar que faltaron dos mil millones de pesos de acá de la legislatura. Por la historia que ha habido en la legislatura con el caso Rovira, creo que con la experiencia que tenemos no tiene que pasar nunca más”. Además, aseguró: “Tenemos decidido que no vamos a votar a Urribarri como presidente de la Cámara de Diputados”.

Vitor brindó una conferencia de prensa para hacer un balance del año legislativo 2018: “Este año hemos presentado 27 proyectos de ley y en lo que va de los tres años de gestión llevamos 86 proyectos de ley. Pero no importa tanto el número sino el contenido. Uno de los proyectos que más hemos trabajado es el de consorcio caminero. Hasta el día de hoy no hemos logrado dictamen a pesar de que el gobernador en octubre del año pasado convocó a todos los presidentes de comisiones, a todos los presidente de bloque y a mi como titular del proyecto y nos manifestó su apoyo pero por la resistencia del gremio vial, hasta el momento no hemos logrado sacar el proyecto que nosotros hemos demostrado que es un sistema que anda muy bien. Es un sistema absolutamente exitoso, en Córdoba lleva más de 60 años y en Chaco 30 años. Es un sistema que puede dar resultado adaptándolo a la realidad entrerriana. Tenemos expectativas de que el año que viene pueda convertirse en ley. Sería de gran ayuda en el mantenimiento de los caminos de tierra que son 23.700 kilómetros”, destacó.

Luego realizó un resumen de alguno de los proyectos presentados a los cuales destacó el diputado: “Un resumen de algunos proyectos: ley de asistencia a las víctimas de delitos, la reglamentación de fueros, acceso a la información pública, una ley anti nepotismo, un proyecto de creación de un consejo económico social, un proyecto novedoso de acción kitán para que quien hace una denuncia tenga una recompensa si se le permite al Estado recuperar parte del producido de un delito, hicimos un proyecto para el régimen de contrataciones pública eliminando la compra de pliegos, hicimos un proyecto de imputados arrepentidos en la provincia, un programa de detención de drogas en bebés, un proyecto de responsabilidad penal para las personas jurídicas y hicimos un proyecto de financiamiento de los partidos políticos y para reglamentar la publicidad de las campañas. Nos parece que son proyectos que son interesantes y que no se han aprobado”.

“Entre los proyectos aprobados está el del 82 por ciento para los jubilados de la policía, la eliminación de los gastos reservados, hace unos días se logró la media sanción del proyecto para reglamentar los autos oficiales y el compre entrerriano para que las compras de bienes y servicios de la provincia favorezca al empresario entrerriano”, expresó.

Al referirse al manejo de fondos y la transparencia, Vitor señaló: “En el mes de mayo, por iniciativa de la presidenta de bloque, veníamos viendo que el presupuesto de la Cámara sobraba de una forma grosera, pedimos austeridad, que se abran las cuentas, que sepamos en que se gasta. Soy autor de un proyecto de resolución donde pedimos que se publique todo: las contrataciones, a quienes se hacen la compras, los autos oficiales, si hay licitaciones o compras directas. En la Cámara siempre ha habido mucho silencio en esto. Estamos hablando de fondos públicos y todos tenemos que rendir cuentas a quienes nos pagan los sueldos que es el pueblo de la provincia de Entre Ríos”.

También puntualizó en el contrato que tiene la provincia con el Banco de Entre Ríos como agente financiero: “En el año 2020 vence y nos parece que ya tenemos que empezar a trabajar para tener un nuevo contrato. Puede ser el mismo agente financiero u otro, pero hay que poner condiciones distintas porque las actuales son leoninas y afectan los intereses de la provincia de Entre Ríos. Este año va a andar en el orden de los 600 millones de pesos en comisiones lo que va a pagar la provincia. Son cosas que hay que revisar porque para todas las juntas de gobierno tenemos 220 millones de pesos en un presupuesto de 129 mil millones de pesos y al Banco de Entre Ríos le estamos pagando solamente en comisiones tres o cuatro veces más”.FUENTE ANALISIS DIGITAL .FOTO SIGLO 21