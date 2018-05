ESLOVENIA PRESENTE EN LA FERIA DEL LIBRO

Estimados eslovenos, Instituciones hermanas y amigos todos.

El pasado viernes 11 de mayo, fue un día muy importante para la comunidad eslovena, ya que se dio la gran posibilidad de estar presente en la 44° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, la mas importante de América y una de las mas importantes del mudo.

La razón fue que el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, a través de su Editorial de E.Ríos, estuvo presente en dicha Feria con un hermoso stand y precisamente en dicha fecha, realizó su presentación oficial la Provincia de Entre Ríos y en lo que a Eslovenia se refiere, tuvieron la amabilidad de incluir, nada menos que en el acto oficial, la presentación de mi libro “La Inmigración Eslovena en Entre Ríos”, en su Segunda Edición, realizada precisamente por dicha Editorial, en la que se actualizaron datos y se incluyeron varias páginas de novedades surgidas en los últimos tiempos y además y muy importante, se cambiaron las tapas del mismo, obra especial del personal de la Editorial de Entre Ríos.

En el Stand de la Provincia, estuvo presente el Gobernador de la Provincia, Cont. Gustavo Bordet, quien demostró interés por este libro, razón por la cual, el propio Director de la Editorial Lic. José María Blanco, le obsequió al Primer Mandatario, un ejemplar.

Participaron de la presentación, el Lic. Roberto Romani, Asesor Cultural de la Provincia y el ex Embajador de Eslovenia, Prof. Agustin Vivod, quienes me acompañaron amablemente. Asimismo estuvieron presentes, el Subsecretario de Política Cultural de la Provincia Germán Gómez y numerosos eslovenos y amigos de E.Ríos que viajaron especialmente en grupo organizados por los jóvenes de la agrupación Espíritu Esloveno, a los que se unieron eslovenos de Buenos Aires y público asistente a la Feria.

El acto finalizó con una recepción brindada por la Editorial en su propio stand.

Realmente quería compartir con todos Uds., esta gran oportunidad que me brindó el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, de estar presente en tan importante acontecimiento a nivel internacional y por otra parte, tener la oportunidad de representar de alguna forma a la propia República de Eslovenia. También un agradecimiento muy grande, al numeroso grupo de personalidades de todos los ámbitos eslovenos, tanto de la propia Eslovenia, como de Buenos Aires, que se sumaron al acontecimiento, enviando especiales saludos.

Finalmente quiero dejar un GRACIAS muy grande a Slovenkj Duh y a todos los que continúan apoyando esta verdadera cruzada que ya lleva nada menos que 36 años, con un objetivo muy claro, homenajear a todos los padres, abuelos y bisabuelos eslovenos que un día tuvieron que partir de su tierra amada, para no regresar nunca mas.