ENCUENTRO RADICAL EN VILLA ELISA

” SÁBADO 28 DE JULIO ”

Conversamos con Eduardo Dario Basso , militante de la Unión Cívica Radical de Parana Campaña y sin medias tintas lo primero que dijo. estamos trabajando para elegir una alternativa distinta en el Comité de Parana Campaña , vamos con lista y queremos competir en la interna contra Solari o el que se sea candidato por la otra corriente. Le preguntamos el porque de la reunión en Villa Elisa y fue contundente al afirmar que nosotros no queremos , dejar Cambiemos, solo que venimos a Liderar este espacio político que no nos ha dado el lugar que nos merecemos los Radicales. Vendrá Luis El Changui Caceres , reconocido dirigente histórico de la Unión Cívica Radical . En su cuenta personal de Facebook le contesto a un simpatizante sobre el porque de este movimiento :Cuestionar lo que contradiga nuestras posiciones históricas, buscar consensos con los parecidos, buscar definir políticas de estado, sostener la institucionalizad del país, como partido aplicar la democracia que se predica hacia afuera hacia adentro del partido, recuperar la escala de valores , para señalar simplemente algunas. Argentina como esta no es viable, el desafió es construir una alternativa por fuera de la dicotomía él o ella para que muchos puedan votar por lo que creen y no por lo que entiendan es el mal menor