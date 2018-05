En un nuevo pedido de informes, Rotman quiere conocer detalles sobre el servicio de energía eléctrica

El diputado provincial, Alberto Rotman (Cambiemos) presentó un pedido de informes en la Cámara Baja que está dirigido al Poder Ejecutivo y por el cual requiere precisiones en cuanto a la cantidad de megawatts-hora (MWH) que compró y vendió la empresa Energía de Entre Ríos SA (ENERSA) a la mayorista CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico) en los últimos seis meses y a qué valor los adquirió y los vendió, discriminados mensualmente y por categoría. Además, el legislador pidió conocer el monto recaudado como Fondo de Desarrollo Energético de Entre Ríos (FEDER) –que significa un 13 por ciento para consumos entre 150 y 400 kWh y 18 por ciento para consumos mayores a 400 kWh- durante el año 2017 y que informe quién administra y cuál es el destino del fondo mencionado.

Además en su pedido de informes, Rotman pide conocer “si el precio de venta del MWH por parte de la mayorista CAMMESA es el mismo en todo el país para cada una de las categorías y que se informe “la causa del precio final de la energía en Entre Ríos y a qué se debe que ese precio es mayor que en las provincias vecinas”.

Asimismo, requiere que “si CAMMESA vende a ENERSA el MW a 1.077 pesos, se informe la causa del porqué el precio final que la distribuidora provincial cobra, supera al doble de dicho monto en promedio” y que “se informe el número de empleados que se registró en la empresa al final de los siguientes periodos: 2007 y 2017; y en caso de registrar incrementos, justificar los mismos”.

A su vez, solicitó que “se informe con cuántas gerencias o direcciones cuenta la empresa y cómo se cubren dichos puestos cuando se producen vacantes y finalmente que informe el balance de la distribuidora provincial ENERSA en el último año”.

Fundamentos

“En la actualidad la factura de Energía que nos llega a todos los Entrerrianos tienen un costo enorme, lo que para muchos resulta impagable. Las Pymes sufren duramente estos aumentos que tienden solamente a sincerar el costo real de la electricidad, pero que atenta contra la subsistencia misma de estas pequeñas y medianas empresas que son el verdadero motor de la economía de nuestra provincia, o las instituciones privadas de salud, que hoy solo les alcanza para el sueldo de su valioso personal y no pueden ahorrar un solo KW por la naturaleza de su trabajo. En fin los resultados de los desaguisados del pasado cercano hoy comienza a sentirse, y de qué forma”, dijo el diputado Rotman al fundamentar su iniciativa.

Y añadió: “¿Por qué llegamos a esta situación? Las serias falencias con que se manejó el tema energético en nuestro país en los últimos 12 años, donde pasamos del auto abastecimiento y de país exportador de energía a ser importador y por lo tanto dependientes de otros, que llevó a invertir cifras multimillonarias para paliar la debilidad en este sector, que nunca suplían las necesidades reales de nuestro país. Esto se trató de enmascarar con subsidios indiscriminados y multimillonarios a las empresas, a las que nunca se las controló y no se superviso el proceso de inversión a los que estaban destinados en gran parte estos subsidios y que terminaban beneficiando al que más tiene , engaños, negociados como la compra de petróleo a Venezuela a un valor muy superior al de mercado, tratando de hacer creer que ese país nos hacía un gran favor en vendernos ese vital elemento o mega proyectos como el gasoducto que vendría de Bolivia, el tan afamado caso Skanska ( concurso privado de precios de dos gasoductos en el norte y en el sur del País, donde se demostró sobre precios, facturas apócrifas, empresas fantasmas y otras falencias delictivas ) y otras medidas rayanas con la falta de transparencia que ya hoy forma parte de un pasado que no debemos olvidar para que no se repita”.

Por último, el legislador consideró que “todas estas medidas erróneas y equivocadas llevaron a la desinversión. Sus consecuencias, es lo que nos muestra crudamente la realidad que hoy deben padecer los argentinos. Pero este problema vital hay que solucionarlo.

La factura final de luz está compuesta mayoritariamente por impuestos ya sea Nacional a través del IVA (21 por ciento), Fondo Provincial (18 por ciento) y Municipal con doble imposición (contribución municipal 8,59 por ciento a la que se le carga irregularmente el IVA y Tasa de alumbrado público 16 por ciento).

Esta situación coyuntural, nada agradable, ha llevado a acusaciones cruzadas entre los distintos efectores, desde quienes generan la energía (como Salto Grande) hasta quienes las distribuyen, (en nuestra provincia ENERSA), pasando por los tres niveles estatales como Municipio, Provincia y Nación.

¿Qué hacemos entonces? Como legisladores de la provincia queremos saber con certeza todo lo concerniente a Energía de Entre Ríos Sociedad Anónima (ENERSA) que es la principal distribuidora de luz en la provincia con el 75 por ciento del mercado, posee más de 350 mil clientes y un total cercano a los 24 mil kilómetros de líneas de distribución de alta, media y baja tensión y en el año 2016 (último dato que poseemos) operó un total de 3.762 GW/h de electricidad (un giga watt es igual a 1.000 millones de Watt).

Queremos saber el costo real de la energía eléctrica en nuestra provincia, hasta donde incide ENERSA, queremos saber el Valor Agregado de Distribución (VAD) y todos los factores relacionados con el gobierno provincial que hacen al valor que pagan nuestros comprovincianos mensualmente por el consumo de luz.

Nos hacemos cargo del pasado porque tenemos la responsabilidad del gobierno, pero al mismo tiempo debemos encontrar las soluciones para que las tarifas no frenen el crecimiento.

Solicitamos al poder Ejecutivo Provincial una rápida repuesta a esta solicitud, para poder así elaborar una propuesta cierta y equilibrada, en lo concerniente a las cargas provinciales, para llevar equidad y justicia a la inmensa mayoría de los Entrerrianos y poder discutir de esta forma la verdadera matriz energética de nuestra provincia que es fundamental para orientar la planificación del Sector Energético con el fin de garantizar la producción, la seguridad energética y el uso adecuado de la energía disponible”, concluyó el diputado.