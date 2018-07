En su visita a la Exposición Rural, Macri dijo: “Las retenciones no son un impuesto inteligente”

El presidente de la Nación, Mauricio Macri, visitó esta tarde la 132° Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional, y recorrió sus pabellones junto al presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina, y al ministro de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere.

Macri dialogó con cabañeros y, junto a Pelegrina y Etchevehere, caminó por el área de maquinarias y manifestó: “Estoy contento de acompañar esta nueva Exposición Rural que como todos los años convoca a los argentinos interesados en la producción y venir a ver cómo progresa el campo”.

Acerca de las retenciones, remarcó: “Ya he dicho con claridad que creo que no son un impuesto inteligente, y que no favorecen a lo más importante que tenemos que es exportar cada día más, porque eso genera trabajo para los argentinos”.

El presidente de la SRA expresó: “El presidente Macri quedó conforme con la recorrida, con lo que pudo ver y por el apoyo recibido”.

Pelegrina dijo además que Macri “remarcó su apoyo al campo y reiteró que las retenciones perjudican a las exportaciones. Y ahora que están buscando revertir la balanza comercial entienden al campo como un aliado principal para generar las divisas que necesita la Argentina, lo más rápido posible”.

Además, el presidente de la SRA valoró la actitud de Macri, que puso al campo a la vanguardia de la recuperación de nuestro país, pidiendo que otros sectores productivos lo imiten.

Pelegrina también destacó que “se espera una siembra de más de 6 millones de hectáreas de trigo, que va traer una duplicación del producto bruto del cluster de la cadena del trigo. Más de 1.200 millones de dólares adicionales (comparado con la época de las retenciones), es decir 12.000 millones de dólares de inversión sólo para agricultura”, enumeró entre otros a