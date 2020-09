EN LA VERDAD, EL RELATO y el PAPELÓN.

Días pasados se realizó un acto, con la presencia del Gobernador de la Provincia, la Vicegobernadora, el Ministerio de Medio Ambiente de la Nación y demás funcionarios con presencia de los empleados de la Administración de Parques Nacionales, en el sitio en el que está emplazado el Parque.

Según leí en un semanario local Cabandié mantuvo una discusión subida de tono con Bordet sobre la temática de los incendios en las islas y lo que se había hecho o no para evitar, mitigar o atender los efectos de este fenómeno.

Sin embargo un un reportaje concedido a una radio local por un vocero municipal, y el parte de prensa , anterior, del Municipio, refieren un clima idílico, caracterizado por los buenos modales y la falta de discrepancia alguna y manteniendo las distancias del protocolo.

Consecuencias: El gobernador y la Vicegobernadora infectados (reconocido por ellos mismos en los medios de prensa), 9 (nueve) guardaparques aislados y un papelón del que no se tiene registro.

Dudo de la idoneidad del Sr. Cabandié para ocupar un cargo en el área asignada y en el denominado «gabinete de científicos»; no le conozco ningún estudio ni formación en la problemática del medio ambiente y específicamente en lo atinente a las islas y los parques nacionales. En cuanto al Sr.Bordet, siendo de la zona de Concordia, estimo que solo conocerá las menudas islas del río Uruguay. Lo real, exacto y verdadero es que las versiones disienten y yo, me quedo con la del semanario página 12 de «El Supremo», del 3/9/201210, que espero no sufra alguna represalia en la publicidad oficial; menos creo en los ya folklóricos partes de prensa emanadas de éstas y calculo que a esta altura no los cree nadie.

Termino con Artigas «con verdad no temo ni ofendo…»Dr Rodolfo Miguel Parente .