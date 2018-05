En Diputados, el peronismo frenó el debate por la tarifa eléctrica.

Sólo los diputados de Cambiemos y el radicalismo estuvieron presentes en la comisión que, por la ausencia de los diputados peronistas que no dieron quórum, no pudo debatir los proyectos de tarifa eléctrica que estaban pautados para la tarea de hoy.

A las 9.30 estaba citada hoy la Comisión de Comunicación, Energía, Transporte, Comercio y Asuntos Internacionales de Diputados en la que se abordarían todos los expedientes relacionados con tarifa eléctrica. Pasado más del tiempo de espera establecido por reglamento y no habiéndose presentado los integrantes del oficialismo, los diputados de Cambiemos presentes acordaron, junto al presidente de la Comisión, Joaquín La Madrid, levantar la reunión.

Trece son los legisladores miembros de la Comisión de Comunicación, Energía, Transporte, Comercio y Asuntos Internacionales, pero sólo asistieron Martín Anguiano, Esteban Vitor y Joaquín La Madrid, de Cambiemos y José Artusi de UCR. Al no contar con la presencia de ningún legislador del resto de los bloques no hubo quórum y quedó levantada la reunión.

Por parte de Cambiemos acompañaron también Maria Alejandra Viola, Ayelén Acosta y Alberto Rotman, pero al no pertenecer a la Comisión tienen opinión pero no voto, ni cuentan para sumar al quorum.

Los expedientes que debían tratarse eran el Nº 21.036 (Proyecto de Resolución: Solicitar al PEP la disminución en la carga impositiva en las facturas de electricidad); el Nº 22.758 (Proyecto de Resolución: Solicitar al PEP que interceda ante el PEN a fin de replantear el cuadro tarifario de suministro eléctrico); el Nº 22.771 (Proyecto de Resolución: Solicitar a la Secretaría de Energía Provincial, ordene la suspensión de órdenes de interrupción de energía por falta de pago por un término de 180 días); el Nº 22.792 (Proyecto de Resolución: Solicitar a las empresas distribuidoras de energía, la revisión y adecuación de las tarifas aplicadas en las facturaciones de consumos a los usuarios); el Nº 22.798 (Proyecto de Ley: Disponer la disminución del fondo de desarrollo de energía durante el año 2018); el Nº 22.801 (Proyecto de Ley: Implementar en territorio provincial una campaña de difusión masiva, para crear conciencia sobre el uso racional y eficiente de la energía); el Nº 22.831 (Proyecto de Resolución: Requerir al EPRE, que convoque a audiencia pública destinada a revisar los cuadros tarifarios) y el Nº 22.795 (Proyecto de Ley: Modifíquese el artículo 74 de la Ley Nº 8916 marco regulatorio provincial de la distribución de energía eléctrica). “Alguno de ellos son –incluso- de autoría de los diputados que en la Comisión de hoy, miércoles, no se presentaron a trabajar”, declararon desde Cambiemos.

“Nos preguntamos por qué los colegas diputados no asistieron a una reunión de Comisión tan importante como ésta. Procuramos proponerla a la brevedad, contemplando el tema como central en la agenda de las políticas públicas y considerando la necesidad de los entrerrianos de que resolvamos prontamente los temas que los aquejan. Lamentamos que los diputados del oficialismo no hagan las mismas consideraciones y no empaticen con las urgencias sociales”, dijeron los legisladores que asistieron a la comisión.