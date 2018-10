Empezarán a bloquear millones de líneas de celulares que no estén registradas

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Martín Ocampo, y la presidenta del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Silvina Giudici, encabezaron la presentación de la campaña de nominatividad y brindaron detalles sobre la misma. Habrá tiempo hasta el próximo 18 de octubre para que los usuarios registren los teléfonos celulares prepagos, ya que pasada esa fecha las líneas serán bloqueadas o suspendidas de manera temporal hasta completar el registro. “Necesitamos nominativizar los celulares para evitar que los que son robados entren en el circuito de la ilegalidad”, indicó Bullrich. En noviembre de 2016 se publicó la Resolución Conjunta 6- E/2016 del Ministerio de Comunicaciones y del Ministerio de Seguridad, la cual instruía al Enacom a crear un Registro de Identidad de Usuarios del Servicio de Comunicaciones Móviles y a las operadoras a componer un procedimiento de confirmación de identidad de los nuevos chips prepagos que se activen. “Esta campaña de nominatividad ayuda a que a la gente no le roben el celular, que hoy en día es el elemento más robado en la Argentina. Trabajamos para bajar esa estadística”, señaló Bullrich. Durante dos años se trabajó en conjunto para que los usuarios se registren de manera exitosa. Cada chip prepago que se activaba se le obligaba al usuario a registrarse. En la actualidad, hay 17.371.344 líneas prepagas que aún no han sido nominadas, lo cual representa un 50 por ciento de la totalidad de las mismas. De ahí que el objetivo de esta campaña de nominatividad es registrar todas las líneas prepagas que aún no están identificadas. Esta iniciativa, que complementa la de bloqueos de equipos denunciados como perdidos, robados o adulterados (*910), busca romper el circuito asociado al uso de líneas móviles prepagas con identidades falsas para cometer delitos, como por ejemplo los secuestros extorsivos. “Registrar las líneas trae dos claros beneficios a los usuarios: primero, si se le pierde o le roban el teléfono celular, este no perderá su número ya que, al estar nominado, solo se suspenderá momentáneamente. Segundo, al estar adjudicada la identidad de cada línea, se evitará así que el usuario quede vinculado con cualquier tipo de delito realizado a través de una identidad falsa”, indicaron. ¿Cómo registrar la línea? El trámite para registrarse puede hacerse desde cualquier lugar, directamente con el teléfono, antes del 18 de octubre. La operación se hace una única vez: sólo hay que marcar *234# -para los clientes Nextel el número es *228-, responder una serie de preguntas y dejar anotados nombre y número de documento.