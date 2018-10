EL FORO DE POLÍTICAS PUBLICAS DE ENTRE RIOS

” PROMUEVE LA REACTIVACIÓN DEL TREN EN ENTRE RÍOS ”

Lo consultamos al Dr Jorge Cura presidente del Foro de Políticas Publicas de Entre Ríos para hablar de los temas que plantea a nuestra sociedad en su conjunto . Estamos pidiendo que seamos capaces de eliminar la Corrupción que es un flagelo que azota a la Argentina y el derecho a la Información Publica que por ahora descansa en algun cajon y no se aplica en forma efectiva.Otro tema en la que estamos recorriendo la provincia y recibiendo la adhesión de los Intendentes , Concejos Deliberantes ,organizaciones no gubernamentales , instituciones de ciudades y pueblos para tramitar ante la Provincia y la Nación la reactivación de los ramales del ferrocarril .Lo hacemos con un espíritu integrador , no vamos en contra de un sector .El tren es un medio de transporte que funciona en todo el mundo y puede transportar y llevar pasajeros , volver a unir a ciudades que en la década del 90 quedaron aisladas . Al preguntarle si lo habían convocado de Hasenkamp , dijo que no , esta esperando la invitación formal del Intendente o del Concejo Deliberante.