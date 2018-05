El diputado Artusi propuso reducir el costo de la energía eléctrica en Entre Ríos

El diputado provincial José Antonio Artusi (Cambiemos) expresó su apoyo a las políticas de desarrollo energético que está implementando el presidente Mauricio Macri; a la vez que reclamó al gobernador Gustavo Bordet que cumpla con los compromisos asumidos en el Acuerdo Federal Energético, y enfrente con responsabilidad la parte del problema que está en sus manos resolver. En ese marco propuso –entre otras iniciativas- disminuir los costos de distribución de Enersa, revisar de manera integral los cuadros tarifarios, realizando auditorías de costos y convocando a una audiencia pública; normalizar el EPRE y crear una Comisión Bicameral de Seguimiento de los contratos de concesión de energía eléctrica.

“El gobierno nacional se encontró en diciembre de 2015 con un verdadero descalabro económico y energético, signado por un notorio atraso tarifario, caída de la producción de gas y petróleo, deterioro de la infraestructura y la matriz energética, pérdida del autoabastecimiento, necesidad de importaciones caras y poco transparentes, subsidios generalizados, aumento del gasto, déficit fiscal y alta inflación”, recordó Artusi.

“El atraso tarifario, que llevó a la pérdida de inversiones en el sector, requirió para que las empresas sigan funcionando poner en marcha un gigantesco operativo de subsidios – sólo explicables desde una absurda concepción populista y demagógica – que tuvieron dos características perversas: estuvieron fuertemente concentrados en el área más desarrollada del país, y tuvieron un sesgo totalmente regresivo, ya que beneficiaron especialmente a los más ricos del área Metropolitana de Buenos Aires, que vieron así subsidiado durante más de una década un patrón de consumo irresponsable y despilfarro insostenible”, indicó en un comunicado de prensa.

“Cada dos pesos que fueron en subsidios al quintil más rico de la población, sólo un peso fue al quintil más pobre, y menos o aún nada a los compatriotas que no tienen todavía acceso a energía eléctrica, gas natural, agua corriente o cloacas. Sólo desde un increíble cinismo e hipocresía puede calificarse ese desatino que benefició a los ricos y perjudicó a los pobres como una política popular o progresista”, reprochó.

Luego sostuvo que este “desatino, vale la pena recordarlo, insumió a valores actuales 150 mil millones de dólares, cifra exorbitante que podría haber servido precisamente para brindar a los argentinos más desposeídos un mínimo acceso a servicios básicos. Baste señalar que es una cifra equivalente al costo de construcción de tres millones de viviendas, que serían suficientes para eliminar el déficit habitacional en la Argentina”, ejemplificó.

“Frente al festival de demagogia y facilismo irresponsable que parece campear en buena parte de la oposición en el Congreso de la Nación en relación a este tema, nos permitimos recordar que en abril de 2017 se suscribió por parte del Poder Ejecutivo nacional y los gobiernos provinciales, incluido Entre Ríos, el Acuerdo Federal Energético, que -entre otros puntos- incluye en su cláusula novena, el compromiso de las partes de asegurar que las ´tarifas y precios retribuyan los costos económicos relacionados con su producción, importación, transporte y distribución, permitiendo la inversión eficiente en esos segmentos y la mejora en la calidad del servicio´. También forma parte del acuerdo la necesidad de normalizar los entes reguladores de servicios públicos energéticos”.

“En poco más de dos años, teniendo que enfrentar la necesidad de poner la dolorosa verdad sobre la mesa, el gobierno nacional ha tenido logros que deben ser evaluados debidamente en su contexto: reducción gradual del atraso tarifario, mejora de la infraestructura y la matriz energética, disminución de importaciones y de subsidios, y con ello disminución del déficit fiscal, incremento notorio de inversiones en energía renovable, etcétera”, expresó Artusi.

“Los subsidios generalizados a la oferta, injustos y promotores del despilfarro, han ido dando paso a subsidios focalizados en la demanda, de modo tal de beneficiar a los sectores de menor poder adquisitivo, a través de la tarifa social, y de promover el ahorro y el consumo responsable, por intermedio del plan estímulo”, indicó.

“En el caso específico de la energía eléctrica en Entre Ríos afirmamos rotundamente que el principal problema es el desmesurado costo de distribución que aplica la empresa Enersa, notoriamente superior al que tienen otras empresas distribuidoras de provincias hermanas que deben afrontar el mismo costo mayorista”, sostuvo en el comunicado el diputado oriundo de Concepción del Uruguay.

“Si bien celebramos que el gobernador Bordet, aún tardíamente, haya reconocido que es un problema la altísima carga tributaria que tenemos en nuestra provincia sobre el consumo eléctrico, señalamos no obstante que ello no debe ocultar el problema principal que es el absurdo valor agregado de distribución que tenemos en Entre Ríos. Alertamos también sobre el riesgo que podría significar ver en los municipios y en sus tasas a los culpables principales de este problema. Si bien los municipios, en el marco de su autonomía, seguramente pueden y deben ajustar en la medida de lo posible las tasas que aplican, no radica allí el componente sustancial del problema”, expresó.

“Si Enersa cobrara un costo de distribución similar al promedio de todas las provincias las facturas podrían tener una reducción de alrededor del 25 por ciento, mientras que la reducción anunciada por el Gobernador Bordet de la alícuota del Fondo de Desarrollo Energético generará descuentos que, aunque necesarios, no son significativos”, comparó.

“Por todo ello, la sociedad en su conjunto debe reclamar que se debatan con la verdad sobre la mesa una serie de propuestas que forman parte de diversos proyectos que hemos presentado junto a otros legisladores, entre las que sobresalen las siguientes:

* Disminuir los costos de distribución de Enersa.

* Revisar de manera integral los cuadros tarifarios, realizando auditorías de costos y convocando a una audiencia pública.

* Normalizar el EPRE.

* Crear una Comisión Bicameral de Seguimiento de los contratos de concesión de energía eléctrica.

* Revisar la carga tributaria, incluyendo la posibilidad de coparticipar a los municipios parte del FDEER.

* Fomento del ahorro, la eficiencia y la generación distribuida”.

Y también propuso la diversificación de la matriz energética, promocionando las fuentes renovables (eólica, fotovoltaica, biomasa, entre otros).

“No es con el recurso facilista de echar todas las culpas a un gobierno nacional que está realizando un enorme esfuerzo por poner en marcha el potencial energético del país, ni victimizándonos, como los entrerrianos resolveremos nuestros problemas, sino haciéndonos cargo de nuestras propias responsabilidades, haciendo lo que hay que hacer, y teniendo la actitud de seriedad y responsabilidad que la hora demanda”, destacó por último.