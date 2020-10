El Comité Provincial de la UCR cuestionó “las contradicciones” de Bordet en torno a la pandemia.

“Es evidente que el sistema de salud de parte de la provincia está a punto de colapsar y, si bien se trata de una pandemia inédita, esta situación evidencia que Bordet y sus funcionarios no han hecho del todo bien las cosas”, sostuvieron.

“Pero esto no sucedió. El sistema de salud en varias ciudades de la provincia está a punto de colapsar, hay ciudadanos que deberían estar internados pero están en sus casas porque en los hospitales ya no hay lugar, no hay estructura para realizar un seguimiento de los casos positivos que están en sus hogares, solos, aislados, muchas veces con fuertes síntomas, totalmente abandonados y a la buena de dios”, advirtieron desde el Comité de la UCR.