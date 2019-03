Dos motos chocaron y falleció un joven de 17 años en la localidad de Hasenkamp

Un choque entre dos motos provocó la muerte de Rodrigo Almará, joven de 17 años que perdió la vida en la ciudad de Hasenkamp. Almará presentó un traumatismo de cráneo, politraumatismos y múltiples. Ingresó a la sala de emergencias del centro asistencial donde no terminó falleciendo. Hasta el momento no se conoce el estado de salud del otro motociclista. El impacto se dio en la intersección de calle Brage Villar y 3 de Febrero. Un fatal accidente ocurrió en horas de la madrugada de este lunes en la intersección de calle Brage Villar y 3 de Febrero, en la localidad de Hasenkamp. Según se informó, en el lugar chocaron dos motos en las que se conducían dos jóvenes. Producto del violento impacto, uno de ellos, de 17 años, falleció. La víctima fue identificada como Rodrigo Almará. Presentaba traumatismo grave de cráneo, con pérdida de masa encefálica, politraumatismos múltiples en cervical, rostro, tórax, brazos y piernas. Ingresó a sala de Shockroom del centro asistencial, donde posteriormente falleció. Se desconoce hasta el momento el estado de salud del otro joven. Fuente: El Once Enviar Imprimir

