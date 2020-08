DIPUTADO DEL PRO JORGE SATTO CELEBRA ANUNCIO, PERO RECLAMA SINCERIDAD A BORDET.

Hace unas horas el Gobernador de Entre Ríos Cdor Gustavo Bordet anunció el avance

de un plan de obras claves para el Rio Uruguay que consisten precisamente en la

construcción de cinco plantas de tratamiento de efluentes cloacales en las localidades

costeras del Rio Uruguay de Concordia, San José, Colón, Concepción del Uruguay y

Gualeguaychú.

La obra de gran envergadura que beneficiará a más de 100.000 familias entrerrianas

de la costa del Uruguay y fundamentalmente mejorará la calidad del Rio Uruguay

implicará una inversión de U$S 80 millones que financiará el Banco Interamericano de

Desarrollo (BID) y se ejecutará en 5 años.

El Diputado oriundo de la ciudad de Concepción del Uruguay Jorge Satto celebró el

anuncio, pero solicitó al Gobernador que sea sincero y agradecido pues decir medias

verdades es lo mismo que decir mentiras.

Hay obras gigantes y necesarias que requieren de la colaboración y el esfuerzo de todos

los gobernantes más allá de a quien le toque proyectarla o anunciarla, a quien le toque

iniciarla y a quien inaugurarla.

Sabe el Gobernador perfectamente que este ambicioso plan de saneamiento del Río

Uruguay se ideó en la gestión del Ingeniero Mauricio Macri acordando además con los

Hermanos Uruguayos la realización de iguales obras en sus municipios ribereños, por

caso Salto y Paysandú entre otras localidades costeras.

La gestión ante el BID para el financiamiento de las obras comenzó en el año 2016

comandadas por el entonces Ministro del Interior Rogelio Frigerio y paralelamente se

encomendaron a los municipios realizar los proyectos de las obras. El crédito fue

aprobado el día 2 de Julio de 2019 (Operación 4822/OC-RG), información disponible en

la web. Los contratos que ahora aprobó el Presidente Alberto Fernández no pudieron

aprobarse antes por la demora en la terminación de los proyectos por parte de los

municipios, lo que felizmente ahora ha ocurrido.

Pensar y ejecutar las obras importantes y esenciales para la salud de los argentinos y

el desarrollo del país más allá de cualquier circunstancia política debe ser un mandato

innegociable para la clase política de estos tiempos.

Las obras no son de los dirigentes sino de la gente.

Relacionado