E n los albores del Día del Periodista y con la convicción de cumplir en cada día de mi vida con las consignas que distinguen a este noble profesión..Ser periodista , no es ser el 4° poder, porque eso nos hace desviar de lo sustantivo .Ser periodista es ” Decir o contar las noticias o informaciones que a muchos les molestan y prefieren que no se hable del tema y se calle…Solo tenemos la responsabilidad de investigar , juntar las pruebas y hablar con fundamento.Para lo otro esta la Justicia , esta la Ley y el Derecho. Ser claro en la vida desde el punto de vista ideológico y no cambiar de un lado para el otro según la convencía política. Si me das a elegir entre la fortuna de la tentación por lo económico o mantener mi pensamiento ideológico, prefiero lo ultimo.Porque el respeto , la trayectoria y credibilidad de un periodista lleva años y es lo mas sagrado que uno puede tener…..Por la libertad de conciencia en la manera de informar.por la convivencia entre unos y otros .Ser respetuosos y tolerante si alguien piensa distinto ,Entre todos vamos a sacar a la Argentina adelante …FELIZ DIA DEL PERIODISTA .