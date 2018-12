Descubrimiento de un busto en Concepción del Uruguay / Luis Brandoni destacó la decencia y el coraje de Illia

El ex diputado nacional radical, Luis Brandoni dijo que Arturo Umberto Illia “fue un hombre ejemplar para todos nosotros, para los radicales y para los argentinos, de modo que es muy auspicioso que se siga teniendo en cuenta”, al participar en el acto de descubrimiento de un busto en Concepción del Uruguay, de quien fuera presidente de la Nación.

El acto se realizó el sábado en la plazoleta de Boulevard Yrigoyen y Urquiza de esa ciudad y contó asimismo con la presencia de los diputados nacionales Atilio Benedetti y Marcelo Monfort , los diputados provinciales Gabriela Lena, Sergio Kneeteman y José Antonio Artusi, el intendente de Villa Elisa y presidente del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical (UCR), Leandro Arribalzaga, del intendente de Concepción del Uruguay, José Eduardo Lauritto, funcionarios y concejales de diversos bloques, y numerosos dirigentes y militantes del radicalismo.

Brandoni señaló que Illia “no sólo fue decente, fue decente y corajudo” y también se refirió a la actual coyuntura política: “Me parece que tenemos que tener muchas esperanzas, los radicales particularmente, en que las cosas van a cambiar, porque las cosas ya cambiaron, todavía no nos avivamos; pero en el 2015 cambió, en el 2017 siguió cambiando y en el 2019 va a seguir Cambiemos para consolidar la República”.

En relación a la significación de la Cumbre del G20 en nuestro país, el actor se preguntó enfáticamente “¿pero a quien se le ocurre que puede no ser positivo?, es un hecho muy importante para nosotros, solamente los argentinos, que vemos con mucha nitidez lo que está mal, dudamos si es algo bueno o no que se reúna el mundo en nuestro país, es una duda que no puede caber”, enfatizó.

Durante el acto también hicieron uso de la palabra, Julio Tomás Aguirre, integrante de la Comisión de Homenaje, el diputado nacional Atilio Benedetti, el presidente del Comité de Municipio de la UCR, Ernesto Oscar Bulay, y el presidente del Bloque de Concejales de Cambiemos, Jose Luis Gurne, quienes se refirieron a la personalidad de Illia y rescataron la vigencia de su legado y su ejemplo de coherencia y de conducta. También fue invitado a expresarse el intendente Lauritto, quien agradeció el gesto y valoró la figura del ex presidente.

VISITA. Posteriormente Brandoni pidió especialmente visitar la Escuela Normal de Concepción del Uruguay, la primera para mujeres del país, donde, acompañado por la rectora del establecimiento, como así también por el profesor Celomar José Argachá, y legisladores radicales, recorrió el histórico edificio y se mostró muy interesado acerca de este hito de la educación pública argentina.

Recordó especialmente el legado de Domingo Faustino Sarmiento, que “veía más lejos, y que hizo tanto por la educación pública, laica, gratuita y obligatoria, y que se preocupó como ninguno en su tiempo por defender los derechos de las mujeres”.

Finalmente, Brandoni participó de un almuerzo de camaradería del radicalismo uruguayense. Se dirigieron allí a los presentes Juan Carlos Aguirre y el diputado José Antonio Artusi. El legislador radical agradeció a la comisión que hizo posible la concreción del monumento que recuerda a Illia, y a Luis Brandoni por su presencia y por su compromiso militante; a la vez que señaló que” el mejor homenaje a su memoria será ponerse a trabajar, estudiar e investigar para ofrecer propuestas concretas a los problemas de nuestra sociedad, porque Illia era un verdadero estadista, obsesionado por el futuro, enamorado de la planificación, y nosotros debemos hacer lo que hay que hacer para ganar las elecciones del año que viene, para seguir cambiando y consolidando la República en la nación, y para iniciar un verdadero proceso de crecimiento y desarrollo en Entre Ríos y Concepción del Uruguay”.

Allí, Brandoni, exhortó a todos los presentes a redoblar esfuerzos por fortalecer el radicalismo y Cambiemos, y señaló que “tenemos mucho por delante, el partido está vivo, nos queda por delante una tarea de militancia”.