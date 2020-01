DENUNCIAN AGUA ENVENENADA CON ARSÉNICO EN EL DEPARTAMENTO PARANÁ

Una bioquímica de María grande encontró valores de arsénico más allá de lo aconsejable en el agua de su ciudad. La intoxicación crónica puede causar desde lesiones en la piel hasta cáncer en una gama muy variada. Asegura que Viale, Hasenkamp y Oro Verde tienen el mismo problema.

En las últimas semanas la problemática de la contaminación del agua ha estado muy en boga, principalmente luego de la histórica pelea que dio el pueblo mendocino para dar marcha atrás una ley que permitía a las mineras, ni más ni menos, que desechar diferentes productos tóxicos de la actividad en los vergeles de esa provincia.

Pero no hay que irse muy lejos para enterarnos de que los problemas en el agua son gravísimos y que además el Estado no hace mucho ni para resolverlo ni siquiera para alertar a la población, tal es el caso que trae a la mesa una bioquímica de la ciudad de María Grande (departamento Paraná).

Luciana Bartoli, la especialista en cuestión, escuchó diversos rumores acerca de que el agua de su ciudad, no es apta para el consumo humano, en esa ciudad que paradójicamente alberga termas que son visitadas por miles de visitantes en busca de relax y de mejoras en su salud, algo así sonaba un tanto raro, pero eso no desanimó su curiosidad y según confió “Había hecho estudios pero nunca habían sobrepasado el límite permitido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que desde 1993 tiene que ser de 0.01 mg por litro en agua para ser potable”.

Esto provoca en Bartoli aún más inquietud y comienza a investigar sobre la contaminación con arsénico y al ver la gravedad del asunto es que envía su propia “agua de red a ser analizada y el resultado me dice que efectivamente era como se decía, estaba sobrepasado el límite permitido”.

“Era apenas sobrepasado, pero depende de qué valor usemos como el máximo permitido, porque lo que da el Código Alimentario Argentino es de 0.05 mg por litro y el que da lo OMS es de 0.01 mg por litro”, lo que claramente marca que por mucho o por poco, es un exceso y más aun teniendo en cuenta lo que muchos especialistas dicen: “pronto el país se va a unificar al parámetro internacional”.

El exceso de arsénico en el agua “puede producir una intoxicación aguda, si la concentración es elevada, o una intoxicación crónica que es lo que tenemos en el país. Esa intoxicación aguda que es poco probable, produce vómitos, diarrea e intoxicación”, y lo que se debe realizar es “quitar la fuente de envenenamiento”, al paciente. “Cuando es crónica, produce lo conocido como el HACRE (Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico), las características son bien patognomónicas de la enfermedad, uno ve al paciente y se da cuenta enseguida de que está envenenado con arsénico”, ilustró la especialista.

“Lo primero que aparece es la hiperqueratosis palmo plantar, es que en las palmas de las manos y de los pies se engruesa la piel, empieza en los bordes y va al centro, siempre es bilateral y simétrica. También se forman máculas o lunares y pecas hiperpigmentadas”, pero lo más problemático pero corriente son el “cáncer de vejiga, pulmón, próstata y de piel”.

¿Qué le dijo la Municipalidad?

La preocupación de Bartoli reside en que “nadie me dio una respuesta, nadie me llamo ni me pidió los análisis”, más adelante la bioquímica explicó que “lo que hice es investigar, y pedí acceso a los análisis que había hecho a Municipalidad porque son públicos y vi que el arsénico estaba aumentado y no me supieron decir nada”.

Lo que debe de preocupar a los vecinos es que la Comuna de María Grande estaba al tanto: “Ellos hicieron el estudio en diciembre desde 2018, así que desde esa fecha ellos lo saben”.

Bartoli aclaró que en su opinión “no hay que volverse paranoicos, es un problema que hay que solucionar y pronto pero hay que concientizar a la población y a las autoridades, porque esto es un problema de salud pública y hay que ver cómo sacar ese arsénico que está demás”.

El problema se replica en otras ciudades como “Hasenkamp, Viale, Oro verde, incluso con valores más altos que nosotros en María Grande, todos los que estén consumiendo agua de pozo, es casi seguro de que haya”, niveles desaconsejables de arsénico. FUENTE ENFOQUE PROPIO