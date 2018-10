CUARTOS DE FINAL (VUELTA) LFPC

Durante este domingo se completaron los partidos de vuelta de los cuartos de final del Torneo “COPA GOBIERNO DE ENTRE RIOS – Secretaria de Deportes” de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña.

El próximo miércoles, 17 de octubre a partir de las 20:30 hs, se realizará la reunión del Consejo Directivo con los delegados de los clubes clasificados para realizar el sorteo correspondiente a semifinales de nuestra Liga.

Primera División

Unión Agraios Cerrito (1): Renzo Correa; Juan Robles, Mauricio Wolosko, Emanuel Tomassini, Andres Catelani; Emiliano Zampieri, Edgardo Benítez, Milton Benítez, Mauro Benítez; Diego López, Ivan Aguilar. DT: Omar Verón.

Atlético Hasenkamp (0): Jose Valentinuz; Jose Quiróz, German Ziegler, Nahuel Schiebert, Rodrigo Retamar; Francisco Llanez, Sebastian Sebernich, Lautaro Ruiz Moreno; Brian González, Alejandro Seita, Daniel González. DT:Raúl Guarascio.

Cancha: Agrarios Cerrito. Gol: José Quiróz e/c. Expulsado: Rodrigo Retamar (H). Amonestados:Tomassini y Borghello (UAC). Ziegler, Sebernich y Ceballos (H). Cambios: en Unión, R. Seimandi por López, N. Borghello por Aguilar y A. Palacios por Zampieri. En Atlético: R. Ceballos por Sebernich y J. Chapino por Llanez. Arbitro: Mauro Biasutto (AFA). Partido de ida: Hasenkamp 1-Cerrito 1. Clasificado a las semifinales: Unión Agrarios Cerrito.

Atlético Arsenal (2): Eduardo Fontanini; Rodrigo Hernández, Kevin Santa Cruz, Lucas Vogel, Ezequiel Olechart; Federico Córdoba, Diego Martínez, Milton Schoenfeldt; Joaquin Bottegal, Agustin Burdesse, Ariel Schwaigert. DT: Hugo Fontana.

Viale FBC (0): Lucas Rodríguez; Brian Nickel, Gerall Hernández, Jonathan Rodríguez; Flavio Weimer, Sergio Simon, Neri Segovia, Marcos Rodríguez, Pablo Rodríguez; Joel Alzugaray, Ismael Arellano. DT: Angel Rodríguez.

Cancha: Arsenal de Viale. Goles: Agustín Burdesse-2-. Expulsado: Sergio Simon (V).Amonestados: no hubo (A). P. Rodríguez, Arellano, J. Rodríguez y Vallejo (V). Cambios: en Atlético, I. Dalinger por Martínez y N. Albornóz por Schoenfeldt. En Viale FBC: O. Vallejo por Weimer, E. Moreira por M. Rodríguez y J. Saucedo por Segovia. Arbitro: Pablo Giménez (AFA).Partido de ida: Viale FBC 1-Arsenal 1. Clasificado a las semifinales: Atlético Arsenal.

Atlético Litoral (1) (3): Nicolas Carrasco; Lucas Barrios, Hernan Akerman, Leonel Penau, Alexis Páez; Oscar Castañeda, Lautaro Ledesma, Gustavo Narváez, Alexis Casco; Nelson Janowsky, Nicolas Murador. DT: Omar Werner.

Cañadita Central (0) (4): Rodrigo Spessot; Federico Riquel, Anibal Stricker, German Zapata, Nicolas Riquel; Renzo Morato, Miguel Servín, Juan Bustos; Walter Tabares, Misael Holotte, Emilio Merlo. DT: Ignacio Comas.

Cancha: Beto Maín de María Grande. Gol: Hernán Ackerman. Amonestados: Barroso y Zaninn (L). N. Riquel y F. Riquel (CC). Cambios: en Atlético, L. Martínez por Castañeda, G. Barroso por Ledesma y F. Zanin por Páez. En Cañadita: S. Ibarra por Bustos y J. Ibarra por Tabares. Arbitro:Lucas Di Bastiano (AFA). Partido de ida: Cañadita 1-Litoral 0. Clasificado a las semifinales: Cañadita Central.

Deportivo Bovril (0) (2): Leandro Wiggenausser; Amilcar Olivo, Pedro Barrios, Matias Guichard, Alexis Lescano; Maximiliano Rodríguez, Federico Luque, Agustin Espinoza; Cristian Medina, Andres González, Sebastian Brittes. DT: Martín Núñez.

Atlético Sarmiento (0) (3): Nicolas Velásquez; Maximiliano Franz, Victor Gassman, Lautaro López, Matias Espíndola; Facundo Albornóz, Carlos Méndez, Juan Zárate, Agustin Cantero; Sergio Romero, Matias Gassman. DT: Nélson Schrooh.

Cancha: Antonio Boleas de Bovril. Amonestados: Olivo, González y A. Espinoza (DB). Zapata (S). Cambios: en Deportivo, R. García por Medina, B. Martínez por Luque y M. Leiva por Espinoza. En Atlético: M. Zapata por Albornóz, J. Méndez por Zárate y M. Espinoza por Romero.Arbitro: Sebastián Bresba (AFA). Partido de ida: Sarmiento 0-Bovril 0. Clasificado a las semifinales: Atlético Sarmiento.

Categoría Sub-20

En la tarde del sábado se comenzaron a disputar los cuartos de final de la categoría, donde Atlético Hasenkamp eliminó a Atlético Unión y la Asociación Cultural dejó en el camino a Cañadita Central. Mientras que los otros dos partidos restantes se completaron en la tarde de este domingo, en los cuales Atlético Hernandarias eliminó a Deportivo Bovril y Viale FBC le ganó a Atlético Litoral.

Deportivo Bovril (1): (*) Bruno Schneider, David Simi, Gaston Servin, Alan Bravo, Jose Ríos, Abdul Tome, Matias Leiva, Ayrton Bravo, Agustin Mignola, Ruben Orosco, Osvaldo Scaraffia.

Atlético Hernandarias (0): Sergio Frega, Gonzalo Ortiz, (*) Juan Rodriguez, Lorenzo Bertellotti, Lucas Falcon, Hernan Arevalo, Laureano Faes, (*) Nicolas Barrios, Ezequiel Cardozo, (*) Ariel Barrio, Diego Velazquez.

Síntesis: Gol:Agustin Mignola (DB). Amonestados: Rios, Ay. Bravo (DB); Ortiz, N. Barrios (H). Cambios: Lautaro Baez por Rios, Lisandro Farias por Scaraffia, Juan Farias por Tome (DB); Ivan Duarte por Cardozo (H). (*) Jugadores Mayores. Arbitro: Diego Blanco. Global: Deportivo Bovril 1-4 (*) Atlético Hernandarias. (*) Clasificó a Semifinales.

Viale FBC (1): Luis Zapata, (*) Ronaldo Paez, Jeronimo Urchueguia, Agustin Gonzalez, Octavio Taborda, Valentin Ringlofer, Nelson Albornoz, Jonathan Zapata, (*) Lucas Miller, Matias Miño, Santiago Molina.

Atlético Litoral (0): Carlos Emeri, (*) Nicolas Olgiatti, Brian Karst, Alvaro Kreiter, Martin Rodriguez, Mauro Urquiza, Cristian Zanello, Bruno Duro, Santiago Puntin, (*) Nicolas Erbes, Ruben Ferreyra.

Síntesis: Gol: Lucas Pereyra (V). Amonestados: Paez (V); Olgiatti, Duro (L). Cambios: Diego Correa por Miller, (*) Lucas Pereyra por Molina (V); Mauro Franco por Rodriguez, Norberto Sacks por Duro (L). (*) Jugadores Mayores. Arbitro: Leandro Schamme. Global: (*) Viale FBC 3-2 Atlético Litoral. (*) Clasificó a Semifinales.

Categoría Sub-17

En la tarde del sábado se comenzaron a disputar los cuartos de final de la categoría, donde Atlético Hasenkamp eliminó al Deportivo Bovril y Atlético Sarmiento dejó en el camino a Atlético Arsenal. Mientras que los otros dos partidos restantes se completaron en la tarde de este domingo, en los cuales Atlético Hernandarias eliminó a Unión Agrarios Cerrito y Deportivo Tabossi le ganó a Asociación Cultural.

Unión Agrarios Cerrito (2): Alexis Correa, Francisco Benedetich, Lucas Velazquez, Alexander Palacios, Miguel Ferreyra, Guido Grandoli, Samir Lopez, Alejandro Morales, Santiago Lescano, Diego Fin, Martin Mendoza.

Atlético Hernnadrias (1): Rodrigo Rodriguez, Sergio Romero, Agustin Sanchez, Nehemias Balbuena, Agustin Simon, Nicolas Vein, Natan Cornejo, Ramiro Sanchez, Paulo Battisti, Tadeo Faes, Maximo Isla.

Síntesis Goles: Santiago Lescano, Diego Fin (C); Paulo Battisti (H). Expulsados: Romero, Balbuena, Simon (H). Amonestados: Benedetich, Grandoli, Lopez, Fin (C); Isla (H).Cambios: Ivan Mildemberger por Benedetich, Alexis Lescano por Palacio (C); Gonzalo Bernard por R. Sanchez, Miguel Frega por Battisti, Mariano Lallana por Isla (H). Arbitro: Jose Belazquez. (*) Unión Agrarios Cerrito 2-2 Atlético Hernandarias. (*) Clasificó a Semifinales.

Deportivo Tabossi (2): Eliazar Aguilar, Enzo Caceres, Adrian Passi, Sebastian Nani, Nestor Heinze, Gaston Franco, Agustin Miranda, Agustin Bruna, Samir Lescano, Matias Peralta, Marcelo Bertozzi.

Asociación Cultural (0): Thomas Torres, Nicolas Piñero, David Benitez, Francisco Dalinger, Valentin Paul, Angelo Di-Bernardo, Brian Stieben, Jorge Franco, Sebastian Gettig, Franco Rossi, Pedro Diaz.

Síntesis: Goles: Nestor Heinze, Matias Peralta (DT). Amonestados: Caceres, Franco, Peralta (DT); Torres, Piñero, Di- Bernardo, Stieben, Diaz (AC). Cambios: Lucio Landra por Lescano, Brian Bertozzi por Peralta, Adrian Rochi por M. Bertozzi (DT); Cristian Schmidt por Franco, Lautaro Arce por Rossi (AC).

Arbitro: Gino Lima. Global: (*) Deportivo Tabossi 4-2 Asociación Cultural. (*) Clasificado a Semifinales.