CUARTOS DE FINAL – LFPC

Durante el sábado y domingo se disputaron los partidos de ida de los cuartos de final del Torneo “COPA GOBIERNO DE ENTRE RIOS – Secretaria de Deportes” de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña.

El sábado por la tarde se jugó el partido correspondiente a la Categoría Sub-20 entre Atlético Unión y Atlético Hasenkamp, mientras que durante la tarde de este domingo se completó la jornada de cuartos de final de nuestro campeonato.

Atlético Hasenkamp (1): Jose Valentinuz; Jose Quiróz, German Ziegler, Nahuel Schiebert, Cristian González; Lautaro Ruiz Moreno, Sebastian Sebernich, Ramiro Ceballos; Brian González, Alejandro Seita, Daniel González. DT: Raúl Guarascio.

Unión Agrarios Cerrito (1): Renzo Correa; Andres Catelani, Maurico Wolosko, Emanuel Tomassini, Leonardo Richard; Emiliano Zampieri, Edgardo Benítez, Milton Benítez, Mauro Benítez; Mariano Schmidt, Ivan Aguilar. DT: Omar Verón.

Cancha: Hugo Ruiz Moreno de Hasenkamp. Goles: Ramiro Ceballos (H) y Emiliano Zampieri (UAC). Expulsados: Cristián González (H) y Leonardo Richard (UAC). Amonestados: Sebernich y Ceballos (H). Wolosko (UAC). Cambios: en Atlético, T. Godoy por Ruiz Moreno, F. Llanez por Sebernich y R. Retamar por Seita. En Unión: J. Robles por M. Schmidt y N. Borghello por Aguilar.Arbitro: Leandro Rey Hilfer (AFA).

Viale FBC (1): Lucas Rodríguez; Sergio Moreira, Brian Nickel, Gerall Hernández, Oscar Vallejo; Flavio Weimer, Sergio Simon, Neri Segovia, Pablo Rodríguez; Joel Alzugaray, Ismael Arellano. DT: Angel Rodríguez.

Atlético Arsenal (1): Eduardo Fontanini; Rodrigo Hernández, Agustin Galliussi, Lucas Vogel, Ezequiel Olechart; Federico Córdoba, Kevin Santa Cruz, Milton Schoenfeldt; Joaquin Bottegal, Agustin Burdesse, Ariel Schwaigert. DT: Hugo Fontana.

Cancha: Viale FBC. Goles: Maximiliano Larrea (V) y Joaquín Bottegal (A). Expulsado: Agustín Galliussi (A). Amonestados: Vallejo, Moreira, Simon, Arellano, Saucedo y Larrea (V). Hernández, Córdoba y Schwaigert (A). Cambios: en Viale FBC, M. Larrea por Moreira, M. Rodríguez por Weimer y A. Saucedo por Larrea. En Atlético: J. Beber por Santa Cruz. Arbitro: Yael Falcón Pérez (AFA).

Cañadita Central (1): Rodrigo Spessot; Federico Riquel, Anibal Stricker, German Zapata, Nicolas Riquel; Renzo Morato, Alan Metz, Miguel Servín; Walter Tabares, Misael Holotte, Emilio Merlo. DT: Ignacio Comas.

Atlético Litoral (0): Nicolas Carrasco; Lucas Barrios, Hernan Ackerman, Leonel Penau, Alexis Páez; Leandro Martínez, Lautaro Ledesma, Gustavo Narváez, Alexis Casco; Nelson Janowsky, Nicolas Murador. DT: Omar Werner.

Cancha: Cañadita de Seguí. Gol: Aníbal Stricker. Amonestados: N. Riquel, Metz y Merlo (CC). Narváez y Martínez (L). Cambios: en Cañadita, J. Bustos por Metz, J. Ibarra por Tabares y A. Ibarra por Servín. En Atlético: O. Castañeda por Janowsky, V. Alvarez por Ledesma y G. Barroso por Martínez. Arbitro: Jorge Broggi (AFA).

Atlético Sarmiento (0): Nicolas Velásquez; Maximiliano Franz, Victor Gassman, Lautaro López, Matias Espíndola; Martin Zapata, Carlos Méndez, Facundo Albornóz, Ramon Zárate; Jorge Aguilar, Matias Gassman. DT: Nélson Schrooh.

Deportivo Bovril (0): Leandro Wiggenausser; Nicolas Heit, Pedro Barrios, Matias Guichard, Johan Lescano; Brian Martínez, Federico Luque, Gaston Rodríguez, Agustin Espinoza; Andres González, Ariel Brittes. DT: Martín Núñez.

Cancha: Sarmiento de Crespo. Amonestados: Zárate y Cantero (S). Schumacher (DB). Cambios:en Atlético, A. Cantero por Albornóz, S. Romero por Aguilar y M. Stricker por Zapata. En Deportivo: R. García por Rodríguez, M. Leiva por Martínez y J. Schumacher por Espinoza. Arbitro: Yamil Possi (AFA).

Sub-20

Atlético Hernandarias (4): Sergio Frega, Gonzalo Ortiz, (*) Juan Rodriguez, Lorenzo Bertellotti, Lucas Falcon, Hernan Arevalo, Laureano Faes, (*) Nicolas Barrios, Ezequiel Cardozo, (*) Ariel Barrio, Diego Velazquez.

Deportivo Bovril (0): Bruno Schneider, Julio Olivo, Gaston Lescano, Gaston Servin, Rodrigo Piedra Buena, Gonzalo Farias, (*) Renzo Gervasoni, (*) Ayrton Bravo, Lisandro Farias, Matias Leiva, (*) Miguel Martinez.

Síntesis: Goles: Hernan Arevalo, Laureano Faes, Nicolas Barrios, Yamil Velazquez (H). Expulsados: Olivo, G. Farias (DB). Amonestados: Faes, N. Barrio, A. Barrio, D. Velazquez (H); M. Martinez (DB). Cambios: Ivan Duarte por Cardozo, Hugo Sanchez por D. Velazquez, Yamil Velazquez por N.Bsrrio (H); Rodrigo Navarro por Gervasoni, Omar Ladner por Farias, Brian Martinez por M. Martinez (DB). (*) Jugadores Mayores. Arbitro: Leandro Schamme.

Atlético Litoral (2): Carlos Emeri, (*) Nicolas Olgiatti, Julian Sian, Alvaro Kreiter, Martin Rodriguez, Mauro Urquiza, Cristian Zanello, Bruno Duro, Marcos Carletti, (*) Nicolas Erbes, Norberto Sacks.

Viale FBC (2): Luis Zapata, (*) Ronaldo Paez, Jeronimo Urchueguia, Agustin Gonzalez, Octavio Taborda, Valentin Ringlofer, (*) Lucas Pereyra, Jonathan Zapata, (*) Lucas Miller, Matias Miño, Santiago Molina.

Síntesis: Goles: Nicolas Erbes -2- (L); Santiago Molina, Nelson Albornoz (V). Amonestados: Olgiatti, Zanello, Duro, Carletti, Franco (L); L. Zapata, J. Zapata, Saucedo (V). Cambios: Mauro Franco por Sian, (*) Santiago Puntin por Zanello, Pablo Mels por Erbes (L); Jesus Saucedo por J. Zapata, Nelson Albornoz por Pereyra, Ramiro Lell por Miller (V). (*) Jugadores Mayores. Arbitro: Gino Lima.

Cañadita Central (1): Walter Heit, Octavio Paul, Ramiro Ledesma, Valentin Fontana, Ignacio Uhrich, (*) Mariano Solier, (*) Thigo Sauthier, Cesar Todone, Luca Cogno, Ignacio Picarella, Bruno Sosa.

Asociación Cultural (0): Agustin Yung, Thomas Gimenez, (*) Eduardo Ferreyra, (*) Santiago Gieco, Leonel Gimenez, (*) Franco Diaz, Jeremias Torres, Cristian Zarate, Lautaro Ruhl, Enzo Medrano, (*) Joaquin Sanchez.

Síntesis: Gol: Octavio Paul (C). Expulsado: L. Gimenez (AC). Amonestados: Paul, Uhrich, Solier, Solier, Picarella, Sosa (C); Ruhl (AC). Cambios: Alexis Morales por Picarella, (*) Rodrigo Robledo por Todone, Mariano Villanueva por Sauthier (C); Franco Piedra Buena por Torres (AC). (*) Jugadores Mayores. Arbitro: Fabian Balbuena.

Atlético Unión (0): Miguel Derfler, (*) Alejandro Holzeier, Juan Pagliaruzza, Gabriel Floschaver, (*) Luis Gomiero, Kevin Bressan, (*) Brian Ache, Axel Jung, (*) Brian Pagnone, Martin Vera, Lucas Miño.

Atlético Hasenkamp (0): (*) Sebastian Borghetto, Rodrigo Retamar, (*) Isaias Tano, (*) Walter Grandolio, (*) Cristian Fernandez, Valentin Guarascio, Thiago Godoy, Ivan Druetto, Mauro Villagra, Ezequiel Romero, Bruno Schiebert.

Síntesis: Amonestados: Ache (U). Cambios: Cristian Bogado por Ache, Agustin Haberkorn por Miño (U); Facundo Leiva por Schiebert, Lautaro Ramirez por Druetto, Nicolas Gonzalez por Villagra (H). (*) Jugadores Mayores. Mario Estecho.

Sub-17

Deportivo Bovril (1): Rafael Vera, David Simi, Ivan Toci, Enzo Bravo, Franco Lanzi, Tomas Oroño, Osvaldo Scaraffia, Carlos Vargas, Axel Vargas, Roman Orosco, Abdul Tome.

Atlético Hasenkamp (1): German Wiesner, Julian Gonzalez, Lautaro Battisti, Jeronimo Lopez, Juan Trepo, Renzo Ramirez, Amilcar Ibarrola, Matias Mendoza, Alejo Muller, Juan Morales, Nicolas Gonzalez.

Síntesis: Goles: Abdul Tome (DB); Julian Gonzalez (H). Informado: Lanzi (DB). Amonestados: Lanzi, Vargas, Mignola (DB); Lopez, Ramirez (H). Cambios: Lucas Mignola por Tome, Santiago Lopez por Orosco, Agustin Simi por Oroño (DB); Jeronimo Luna por Morales, Julian Tortul por Ibarrola, Pablo Gomez por Battisti, Camilo Rodriguez por Muller (H). Arbitro: Maximiliano Clauss.