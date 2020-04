BASES Y CONDICIONES DEL CONCURSO CUARENTENARTE I. Entidad organizadora, finalidad y participantes: El presente concurso ha sido organizado el Área de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Hasenkamp, en adelante, el organizador, y tiene como finalidad de promover los distintos talentos en las diversas artes literarias, visuales y musicales de nuestra Ciudad en este periodo de cuarentena social, preventiva y obligatoria. Pueden participar en el concurso todos los residentes de la Ciudad de Hasenkamp o residentes de zonas rurales aledañas. II. Categorías artísticas: Concurso de poemas: cada participante deberá entregar en formato digital un· poema que tenga dos estrofas como mínimo y cinco como máximo. La temática del mismo deberá estar referida a “Hasenkamp, mi ciudad”, ya sea a sus lugares, personalidades, actividades sociales, religiosas o turísticas o a su historia. Se elegirá un ganador por cada una de las siguientes sub categorías: Menores (de 9 a 14 años), Jóvenes (de 15 a 35 años) y Adultos (mayores de 35 años). Concurso de canciones: cada participante deberá entregar en formato digital un· video en orientación horizontal de sí mismo, cantando a capela o con un solo instrumento, una canción de su autoría. La temática de la misma deberá estar referida a “Hasenkamp, mi ciudad”, ya sea a sus lugares, personalidades, actividades sociales, religiosas o turísticas o a su historia. Se elegirá un ganador por cada una de las siguientes sub categorías: Menores (menores de 14 años), Jóvenes (de 15 a 35 años) y Adultos (mayores de 35 años). Concursos de fotografías: cada participante deberá entregar en formato digital· una fotografía en orientación horizontal. La temática del mismo deberá estar referida a “Hasenkamp, mi ciudad”, ya sea a sus lugares, personalidades, actividades sociales, religiosas o turísticas o a su historia, o también referida a “Mi hogar en cuarentena”, donde se plasmen nuevos hábitos o actividades generadas por la cuarentena en tu hogar. Se elegirá un ganador por cada una de las siguientes sub categorías: Adolescentes (de 12 a 18 años), Jóvenes (de 19 a 35 años) y Adultos (mayores de 35 años). Concurso de dibujos: cada participante deberá entregar en formato digital una· fotografía de un dibujo en papel, en formato A4 orientación vertical. La técnica de dibujo será libre (lápices, biromes, acuarelas, crayones, temperas, etc.). La temática del mismo deberá estar referida a “Hasenkamp, mi ciudad”, ya sea a sus lugares, personalidades, actividades sociales, religiosas o turísticas o a su historia, o también referida a “Mi hogar en cuarentena”, donde se plasmen nuevos hábitos o actividades generadas por la cuarentena en tu hogar. Se elegirá un ganador por cada una de las siguientes sub categorías: Infantiles 1 (de 4 a 7 años), Infantiles 2 (de 8 a 11 años), Adolescentes (de 12 a 18 años), Jóvenes (de 19 a 35 años) y Adultos (mayores de 35 años)

III. Plazos de participación: El presente concurso estará activo desde el domingo 19 de abril hasta las 23.59 horas del domingo 10 de mayo de 2020. Fuera de ese plazo no se admitirán nuevas entregas. IV. Mecánica de participación y obtención de premios: El concurso se anunciará en las cuentas oficiales de redes sociales de la Municipalidad de Hasenkamp y sus distintas dependencias, y por los medios de comunicación radiales y televisivos de la Ciudad. Cada participante podrá participar en todas las categorías que desee, pero solo podrá presentar una producción artística por categoría. Contará con un único seudónimo y cada producción artística con un título de la obra, y deberán ser subidas, de manera independiente, al formulario de participación disponible en el siguiente enlace, completando todos los datos y eligiendo la categoría correspondiente: https://forms.gle/3YpAkNzL4D9mYnz58 V. Jurados y premios: Cada categoría será evaluada por un jurado de tres integrantes a definir por el organizador, quienes serán personalidades locales relacionadas a las correspondientes disciplinas evaluadas. Estos jurados elegirán una producción artística ganadora por cada una de las sub categorías de cada categoría. Los premios serán definidos y anunciados próximamente, antes de cumplirse el plazo máximo de participación. VI. Comunicación del premio: Los ganadores de cada categoría se comunicarán el día domingo 17 de mayo de 2020 por las cuentas oficiales en redes sociales del organizador. VII. Aceptación de las bases de este concurso y cesión de derechos: El organizador se reserva el derecho de acortar, prorrogar, modificar o cancelar este concurso si así lo estimase conveniente o si concurrieran circunstancias excepcionales que impidieran su realización. Los participantes del concurso, por la mera participación en éste, autorizan, expresamente al Área de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Hasenkamp, sin limitación temporal o territorial alguna, a exhibir, publicar y/o difundir las producciones artísticas enviadas, en cualquier medio, formato o soporte, con la única finalidad de realizar, ejecutar y concluir el concurso. Al participar en el concurso estás aceptando de forma expresa las anteriores bases del concurso. En caso de que desee obtener más información podrá ponerse en contacto con el organizador mandando un email a hasenkampturismo@gmail.com o a través de sus redes sociales.