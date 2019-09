CRUCES DE SEGUNDA FASE – TORNEO IFANTIL

En la noche de este martes, el Departamento de Fútbol Infantil, de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña, se reunió con los delegados de los clubes clasificados a Segunda Fase del Torneo Infantil para determinar la sede de dicha instancia.

Se decidió por unanimidad que los partidos se jueguen en las respectivas chanchas de los equipos clasificados.

Como consta en el Reglamento del Torneo Infantil (descargar Boletin N°1 – Torneo Infantil) las llaves de la Segunda Fase quedaron armadas por tabla de promedios.

Por acuerdo entre los delegados de Atlético Hernandarias y Viale FBC, el partido entre estas dos instituciones, tendrá cambio de localía y el primera partido de jugará en cancha de Viale FBC.

A continuación se detallas los horarios de los partidos de ida de la Segunda Fase del Torneo Infantil.

Categoría Sub-15

Atlético María Grande vs Atlético Unión (17:00)

Viale FBC vs Atlético Hernandarias (15:30)

Juventud Unida vs Unión Agrarios Cerrito (14:00)

Deportivo Bovril vs Atlético Litoral (17:00)

Categoría Sub-13

Atlético Arsenal vs Atlético Unión (15:00)

Juventud Unida vs Atlético Sarmiento (15:30)

Asociación Cultural vs Atlético Hasenkamp (14:00)

Sauce de Luna vs Atlético Litoral (14:30)

Categoría Sub-11

Atlético María Grande vs Deportivo Bovril (15:30)

Unión Agrarios Cerrito vs Atlético Unión (15:00)

Atlético Arsenal vs Atlético Sarmiento (14:00)

Viale FBC vs Atlético Litoral (14:00)