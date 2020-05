CORREO ARGENTINO SUCURSAL HASENKAMP CRONOGRAMA DE PAGOS I.F.E.

Miércoles 06/05 comienza el cobro del beneficio IFE de Anses en el correo.

La modalidad será la siguiente:

Se pagará por terminación de DNI y el mismo empieza con 0

Se pagará un número por día, de lunes a viernes de 08:00 a 11:30 hs

También estará sujeto a disponibilidad de efectivo de la sucursal.

Deben presentarse con el DNI todos aquellos que tengan el trámite aprobado por Anses, los que no estén confirmados por dicha repartición no se presenten porque no es para consultas, solamente para que cobren los que ya fueron asignados.

Miércoles 06/05 terminación 0

Jueves 07/05 terminación 1

Viernes 08/05 terminación 2

Lunes 10/05 terminación 3

Martes 11/05 terminación 4

Miércoles 12/05 terminación 5

Jueves 13/05 terminación 6

Viernes 14/05 terminación 7

Lunes 17/05 terminación 8

Martes 18/05 terminación 9

Debido a la aglomeración de gente que concurrirá en estos días se pide por favor que cumplan con las medidas de salubridad dispuestas por el Gobierno Nacional, distanciamiento social y tapabocas obligatorios

