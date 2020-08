CONSEJO AGROINDUSTRIAL ARGENTINO: EL CAMPO SEGUIRA SIENDO UN CONVIDADO DE PIEDRA?

El 4 de agosto, el Presidente Fernández recibió al Consejo Agroindustrial

Argentino (CAA), quienes ya se habían reunido con la Vicepresidente de la Nación

(Cristina Fernández de Kirchner), y con el Presidente de la Cámara de Diputados de la

Nación (Sergio Massa). Quienes lo hicieron por el CAA, ninguno de ellos, integran la

Mesa de Enlace (SRA, CRA, FAA y CONINAGRO). Es cierto que la SRA, desde la

misma constitución de la nueva entidad, manifestó sus reparos y por ello no la integra.

Hay una gran preocupación en el sector productivo, ya que por lo que se

observa, hasta ahora, en absoluto lo estaría beneficiando. Está latente el recuerdo de la

“lucha” contra la Resolución 125, que terminó con el voto “no positivo” de Julio Cobos.

Ello fue un alivio, nada más que ello, porque las retenciones siguen vigentes. Es cierto

que durante el Gobierno de Macri recibieron un tratamiento distinto. Se derogaron en

algunos casos y se redujo gradualmente para la soja, pero desde la asunción de

Fernández fueron reimplantadas y aumentadas. El campo tiene además un dólar

diferencial, ya que vende su producción con un dólar oficial, al que se les descuentan las

retenciones, y debe comprar los insumos con otro, de valor muy superior.

Frente a este escenario, donde todavía sobrevuelan los recuerdos, no sólo de la

Resolución 125, sino de lo que ocurrió después con la gestión del Ministro Domínguez.

El panorama es para nada alentador. Y ello es así, porque no se observa que desde este

CAA se lo tenga en cuenta a este sector, Nada se le ofrece. No se habla en ningún

momento de eliminar o bajar las retenciones, que es esencial para motivar al productor a

arriesgar su capital en la producción, en incrementar el área de siembra, e invertir en

mejores insumos, tecnología, renovando equipos y herramientas.

Daría la impresión que solamente se querría mantener el nivel de producción

primaria, con la misma presión tributaria y facilitar que el sector industrial procese

aquella, y luego la exporte. No nos oponemos a que la industria agregue valor a la

producción, pero ello no puede serlo a costa del productor rural. Este sector es el más

dinámico de la economía. Es el único que, en seis meses, está en condiciones de poner,

en el puerto, una producción de calidad que permite el ingreso de los tan ansiados

dólares que el País necesita. El anuncio, con mucho ruido de la creación de este CAA,

en nada beneficiaría, hasta ahora, al productor rural. Es más, sólo lo estaría

perjudicando.

Es importante recordar, que el productor agropecuario, no sólo con la

producción agrícola, sino con la ganadera y con la proveniente de las economías

regionales, inyecta permanentemente valor agregado, con genética y tecnología del

conocimiento, con investigadores y profesionales que muy pocos sectores pueden

mostrar..

Lo que hoy se observa, a través del accionar de este CAA que el sector

industrial lograría algunas ventajas, a las que el productor no se opone. Está bien que

así sea, pero en absoluto lo debe lograr a costa del sector productivo. Este necesita

incentivos, como lo es la baja en las retenciones, créditos accesibles, tanto para capital

de trabajo, como de inversión en tecnología y equipamiento.

Es esto lo que nos lleva a sostener, que el accionar y finalidad de este CAA, no

representa los intereses y necesidades del productor rural y de las economías regionales.

Por el contrario advertimos que es una amenaza latente, que puede, más bien, significar

un perjuicio.

Creemos que este proyecto debe ser analizado, sin mezquindades, convocando a

todos los sectores: (productores y entidades que los agrupan, industriales, exportadores,

partidos políticos, gremios y todos los participantes de esta cadena. Establecer reglas de

juego claras y distribución equitativa de los recursos y esfuerzos de cada uno de los

actores.

Como Radicales por la Producción y el Trabajo, estamos convencidos que este

es el camino correcto para empezar a salir de la trágica situación que vivimos los

argentinos y en el medio de la pandemia que sufre la humanidad.-

RADICALES POR LA PRODUCCION Y EL TRABAJO

Entre Ríos, 7 de Agosto de 2020.-

Humberto RE DNI 8.441.927, Diamante; Alfredo MONTIEL BARBARA DNI

13.296.392, Paraná; Sergio D. DEZORZI DNI 12.896.353, Gualeguay; Raymundo

KISSER DNI 4.992.051, Hasenkamp; Miguel PIANA DNI 10.646.896, Chajarí;

Gabriela TAMAÑO DNI 16.988.777, Concordia; Fabio SCHNEIDER, DNI

20.648.222, Crespo; Cecilia Andrea LISSASO DNI 12.064.341, Diamante; Daniel

GARAT DNI 11.161.252, Concordia; Miguel PACHECO DNI 8.451.861, Diamante;

Mauricio SCHALPETER, DNI. 7.886.186, El Palenque (Colonia Rivadavia); Raúl

Alexis AUDISIO, DNI. 30.430.252, La Paz, Siguen las firmas ….

