COMUNICADO DEL BLOQUE DE CONCEJALES JUNTOS POR EL CAMBIO DE TABOSSI.

Los que suscriben, MARIANELA BRONDI, SILVIA FAURE, y SILVERIO M. MANUCCI, y en nuestro carácter de concejales por el FRENTE CAMBIEMOS, nos dirigimos a la comunidad en general y en especial a los vecinos de la localidad de TABOSSI ,_ a fines de informar y dar cuenta de lo que hemos venido haciendo en relación a los funestos hechos que son de público conocimiento, como es la sustracción de una fuerte suma de dinero, que rondaría según la denuncia, la suma de pesos Seiscientos treinta mil ($630.000).

En fecha 15 de abril a las 9:30 Hs. nos reunimos con la Sra. Presidente Municipal en su despacho por espacio de media hora, para escuchar el relato de los sucesos.

Luego, en fecha 17 de abril del corriente, por unanimidad de todos los ediles se presentó una nota donde se solicitó una sesión ante el Honorable Consejo Deliberante, la cual se llevó a cabo igual día, con presencia de todos los concejales que interpelaron a la presidenta municipal.

En ambas reuniones, la referenciada trato de brindar una explicación, la cual no nos satisfizo, dejándonos un vacío absoluto.

Para no ser tan extensos, y ante la imprecisión y falta de certezas y habiendo transcurrido una semana sin que se tenga nada en claro, es que instamos a tomar todas las medidas conducentes al esclarecimiento del hecho, iniciando de manera _URGENTE_ una exhaustiva investigación interna.-

Que esta demás decir que somos oposición y minoría en el recinto del HCD, por lo tanto no podemos hacer nada que active de manera efectiva la investigación interna, solo nos queda el control, el cual seguiremos llevando día a día.-

La seriedad y responsabilidad es lo que nos caracteriza por lo tanto no haremos un show de esto, pero si ejerceremos nuestra función, para lo cual fuimos votados, la de _CONTROL,_ tan caro a los sentimientos republicanos.

Que no sirve una vana argumentación de lo acontecido, ya que estamos ante un hecho relevantemente grave, y para ponerlo en claro, se _DENUNCIO LA SUSTRACCION DE UNA GRAN SUMA DE DINERO Y NADIE SABE EXPLICAR QUE PASO,_ no sirve que nos digan, se está _“INVESTIGANDO”,_ “nos reunimos con tal o cual”, se le manifestó al ejecutivo que debe asumir su responsabilidad ante tamaño hecho, grave por cierto, se llevaron esos fondos de su despacho, que es necesario y prioritario saber quien realizó el delito, para dar tranquilidad a su persona en la gestión que tiene por delante y que recién empieza, que debe trabajar en un clima de confianza, pero con la seguridad y prolijidad que garanticen un buen desempeño en el _CUIDADO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LOS INTERESES COMUNALES,_ como lo indica su cargo. Mejorar las acciones, se debe explicar si es o no, habitual que el dinero quede en una oficina sin seguridad y con el alto tránsito que en ella existe, así como la ubicación de cámaras de seguridad que miran a cualquier lado, cuando su función precisa es abarcar todos los espacios posibles. Ud. desde su rol debe garantizar que todo esto funcione, para dar seguridad a su gestión.

Que quede claro, dilatando el tema en el tiempo tratando de que otra noticia lo tape, no surtirá efectos, porque seguiremos buscando la _VERDAD_.

Además, es injusto que todos _QUEDEN_ bajo un manto de sospecha y en honor a ello queremos el autor material.

_NO_ se debe _MINIMIZAR_, es un hecho _GRAVE_, y debemos ser serios en esto, y estar a la altura de los acontecimientos.

Por último, hacemos ver mediante este ejemplo práctico que significan los _PESOS SEISCIENTOS TREINTA MIL ($630.000)_: Ello significa poder abonar varias horas médico, horas enfermero, materiales, como barbijos, trajes, alcohol en gel, lavandina a los fines de reforzar nuestro endeble sistema de salud. Así también realizar varios metros de cloacas, cordón cuneta y desagües con lo cual se combate realmente el dengue.

Nos $SENSIBILIZA_ profundamente saber que se pudieron haber adquirido varios módulos de ayuda alimentaria a la población que lo necesita.-

Solo se debe sacar la cuenta y observar lo que ello significa en términos reales.

_SOMOS UNA COMUNIDAD PEQUEÑA_, no se nos puede escapar esta tortuga, merecemos estar orgullosos de nuestra gente, de nuestro pueblo, y saber que el que las hace será juzgado.

Por último, dejar en claro que en estas épocas aciagas es cuando más aún se debe escuchar aquel grito democrático de 1810 _“EL PUEBLO QUIERE SABER DE QUE SE TRATA”_ por eso pedimos sean públicas- mediante redes sociales- las explicaciones ya sea en el ámbito del Concejo Deliberante como otro espacio.

En la democracia no solo se pide el apoyo mediante el voto popular, sino que se deben rendir cuentas y dar explicaciones de los actos y hechos.

Sin más, quedando a vuestra entera disposición, dispuestos a escuchar y colaborar en todo lo que sea necesario y este a nuestro alcance y ya sabiendo que desde nuestro lugar solo se quieren construir puentes, pero que también cierto es que tenemos una vital función como es la de control, los saludamos muy cordialmente.-

Tabossi, 20 de abril de 2020 – Año del Dr. Manuel Belgrano.