COMUNICADO DE LA COMPARSA MARUMBA

«NO PARTICIPARA DE LA EDICION 2012 DEL CARNAVAL »

Querida gente y simpatizantes de COMPARSA MARUMBA, debido a la situación en la que está

viviendo el país a causa de la pandemia y sobre todo la situación de nuestra provincia, se

analizó con la Comisión Directiva la participación en la edición 2021 de nuestro carnaval.

Es por esto queremos informar que se decidió NO PARTICIPAR EN LA MISMA, por los motivos

que a continuación detallaremos y que es necesario ustedes conozcan:

 El compromiso que tomamos al hacernos cargo de la conducción de la comparsa en el

2018 fue lograr que la misma tuviera todo en regla para poder funcionar sin problemas

como asociación civil, de hecho fueron presentados todos los balances (2016, 2017,

2018) desde que se inició la Personería Jurídica. Estamos esperando poder presentar el

balance 2019 para demostrar que al día de la fecha Marumbá no tiene deudas y así

queremos que siga, no queriendo arriesgar la economía de la misma. La presentación

en una edición con tanta incertidumbre pondría en riesgo todo esto. No queremos

dejar de destacar a la comisión de carnaval por ponerse a disposición y tratar de buscar

la manera de que esto no suceda.

 Reducir la cantidad de integrantes aspecto que de ninguna manera queremos hacer

porque todos somos parte del espectáculo, es injusto para ellos y para nosotros que

tratamos que adquieran ese sentido de pertenencia. Porque es mucha la gente que

trabaja y colabora con ellos para que puedan salir.

Padres, abuelos o tíos de cada integrante que nos apoyan económicamente con un

mínimo aporte, que para nosotros es un gesto tan grande de amor por la comparsa, que

hoy no podemos pedir, porque la realidad cambio y tienen otra prioridad que es la de

subsistir.

 Bajar el nivel de la puesta en escena y de los trajes a presentar, no podríamos hacerlo

porque nuestro objetivo común es cuidar el prestigio de nuestra comparsa. Los tiempos

son cortos y no podemos presentar trajes reciclados, porque después de la última

noche se desarman, tratando de cuidar los materiales lo mejor que podemos. Es una

forma de trabajo que la comisión le planteo a la gente el día que asumió “una comparsa

renovada y con buen nivel en el espectáculo”. Todos queremos lo mejor para seguir

creciendo y sorprendiendo, pero en este marco de incertidumbre sabemos que no lo

vamos a poder cumplir.

 Cuidar la salud de nuestra gente es lo primordial, sabiendo que muchos se están

cuidando y tienen miedo a este flagelo. Mucha es la gente que está en esta situación y

es además la que trabaja para que nuestra comparsa pueda salir año a año, no se debe

creer que una comisión integrada por poca gente podría sola montar semejante

espectáculo, sería una muestra de soberbia no admitirlo.

Muchas son las razones que hicieron que tomáramos esta decisión, pero tenemos la

tranquilidad de que estamos haciendo lo mejor para nuestra comparsa y lo sentimos en el

apoyo que nos brinda el verdadero simpatizante de Marumbá y del carnaval.

Queremos dejar la tranquilidad de que seguimos trabajando para la edición 2022, con el

compromiso de presentar un espectáculo acorde a las exigencias de ustedes, confirmando a

nuestra Soberana Dana Salamone. Sabemos que no podemos conformar a todos pero si

pedirles entender la situación y aquellas personas que necesiten mayor información la

comisión no tendrá inconveniente de dárselas.

Además queremos dejar claro que la NO participación de Marumbá no es un acto de rebeldía

y muchos menos en contra del carnaval, del cual somos un eje fundamental, faltando poco

para cumplir 50 años de historia viva en el carnaval.

Desde el inicio de esta gestión nos hemos manejado con transparencia, respeto y hemos sido

tolerantes en todo sentido, siempre apostando al crecimiento de esta fiesta tan enraizada en

corazón de los hasenkampenses.

Marumbá sigue y seguirá brillando con luz propia, está arraigada en el corazón de nuestro

pueblo y se mantendrá encendida hasta la próxima edición, esperamos sepan entender y

logren acercarse para tener ese sentido de pertenencia que tanto anhelamos.