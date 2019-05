COMISARIA LOCAL INFORMA

En horas de la siesta de este Jueves; alrededor de las 13:45 hs.; en momentos en que el móvil policial a cargo del Jefe; realizaban patrullas prevencionales; en zona del acceso por ruta 32 y camino vecinal de tierra ( de la Ermita ); se logra interceptar e identificar a tres masculinos junto a tres motocicletas; que circulaban dos de ellos por dicho acceso zona del cementerio; realizando destrezas en la vía pública; poniendo en riesgo tanto su integridad física, como la de terceros. Motivo por el cuál al ser identificados; se les solicitó que exhiban documental de Licencias de Conducir; Cédulas de Identificación Vehicular y Seguros de las motocicletas. Efectuando en el mismo procedimiento; un control de inspección visual sobre las motocicletas; arrojando como resultado la confección de Actas de Constatación; dado que habría DOS MOTOCICLETAS y sus motociclistas, que estarían en infracción a Ordenanzas Municipales en vigencia y Ley Nacional de Tránsito. Al lograr la identificación del primer infractor; se constató que carecía de la documentación solicitada y la motocicleta no poseía espejos retrovisores y llevaba escape colocado, no reglamentario original. Referente al segundo infractor; se constató que carecía de Seguro – Licencia de conducir vencida la Visa y la motocicleta no poseía espejos retrovisores. Finalmente se logró la RETENCIÓN DE AMBOS MOTO RODADOS; tratándose de UNA MOTOCICLETA, marca “YAMAHA”, mod. CRYPTON y UNA MOTOCICLETA, marca “HONDA”, mod. WAVE, quedando ambas motocicletas en resguardo en esta dependencia. Intervino y se solicitó colaboración al Area de Tránsito Municipal.-

