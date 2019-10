COMISARIA LOCAL INFORMA

En horario de las 01:10 de este día Domingo; en momentos en que la patrulla motorizada C-223, interno policial, a cargo del Jefe; se hallaba de recorrida prevencional; logra hacer detener la marcha a una motocicleta de dos; que circulaban por calle Pte. Perón y en la intersección de calle Mendoza; logra identificar a su motorista y posterior a su identificación; se le solicita que exhiba documental de Licencia de Conducir; Cédula de Identificación Vehicular y Seguro del moto rodado; careciendo del Seguro y dicha moto rodado no se hallaba a nombre de su motorista, a falta de la legal transferencia. Que por tal constatación se realizó una inspección visual del estado de la motocicleta; dejándose constancia que el conductor infractor llevaba casco de protección obligatorio; y la motocicleta No Presentaba Espejos Retrovisores – tenía escape no original sonoro y sin faro de luz delantera; por lo que se procedió a labrar ACTA DE CONSTATACIÓN y ACTA DE RETENCION; lográndose la retención de UNA MOTOCICLETA, marca “HONDA”, mod. CG TITAN, 150 c.c., de color negra; con DOMINIO COLOCADO. Finalmente luego de tal procedimiento se procedió al traslado de dicho moto rodado, a las instalaciones de esta Comisaría para resguardo y a posterior se remitirán los actuados al juzgado de faltas municipal local; por las infracciones constatadas a la ley Nacional de Tránsito y ordenanzas Municipales en vigencia.

Relacionado