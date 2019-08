COMISARIA LOCAL INFORMA

En horario de 16:00 de este día Martes; en momentos en que el móvil policial a cargo del Jefe; realizaban de recorrida prevencional por calle Urquiza, llegando a esquina Mitre; se logra visualizar una motocicleta que circulaba con escape no original, provocando ruidos molestos; por lo que se logra hacer detener la marcha de su conductor sobre calle Mitre; procediendo a identificar a su motorista el cuál era menor y manifestaba no ser el titular de la moto; por lo que se le solicita que exhiba documental de Licencia de Conducir; Cédula de Identificación Vehicular y Seguro de la moto rodado; realizándose una inspección visual del estado de la motocicleta; constatando que estaría en infracción a Ordenanzas Municipales en vigencia y Ley Nacional de Tránsito. Que luego de identificar al infractor; se percató además que carecía de la documentación solicitada; – la motocicleta no poseía espejos retrovisores – escape no original sonoro – si faro de luz delantera; motivo por el cuál se labró ACTA DE CONSTATACION y ACTA DE RETENCION – Anexo Acta de constatación – ; lográndose la retención de UNA MOTOCICLETA, maraca “HONDA”, mod. WAVE SD 110 c.c., de color negra; dominio colocado 449-EIE. Dejándose constancia que las infracciones son: CARECER DE SEGURO – FALTA DE DOCUMENTACIÓN – CARECER DE ESPEJOS RETROVISORES – NO POSEER FARO DE LUZ DELANTERA y ESCAPE NO ORIGINAL SONORO. Queda el moto vehículo en resguardo en esta dependencia. Colaboró Área de Tránsito Municipal formalizando la retención.

