COMISARIA LOCAL INFORMA

En horario de las 00:40 hs.; personal policial; en móvil a cargo del Of. De Servicios y dotación; de recorrida prevencional por planta urbana y en cumplimiento a lo dispuesto por el Poder Ejecutivo de la Nación, en DECRETO de NECESIDAD y URGENCIA “DNU” Nº 297/2020, denominado “AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO y OBLIGATORIO; más precisamente por calle Dr. Elberg y Cortada Caranday; se logra observar la presencia de un motociclista, y se hace detener la marcha; procediendo a identificar a su conductor; que posterior a su identificación; se le solicita que exhiba documental de Licencia de Conducir; Cédula de Identificación Vehicular y Seguro de la moto rodado; careciendo de tales documentales, si con documentación de la procedencia de la motocicleta, pero no a su nombre. Por tal constatación; se le realizó una inspección visual del estado del moto rodado; dejándose constancia que la moto estaría en infracción a Ordenanzas Municipales en vigencia y Ley Nacional de Tránsito; dado que no poseía espejos retrovisores – con escape no original y sin dominio colocado; por lo que se procedió a labrar ACTA DE INFRACCION y ACTA DE RETENCION; lográndose la retención de UNA MOTOCICLETA, marca “APPIA”, mod. Citi Plus 110, de color negra. Finalmente luego de tal procedimiento se procedió al traslado de dicho moto, a las instalaciones de esta Comisaría para resguardo. Se hace saber que además se procedió a notificar al infractor; que se hallaba circulando sin motivo justificado, violando la normativa decreto DNU Nº 297º; que posterior a la correspondiente notificación bajo Acta de Estilo, del protocolo y normativas vigentes, por Violar la Cuarentena de AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO y OBLIGATORIO; quedando debidamente en aviso por escrito, que de incurrir nuevamente la violación del Decreto Nacional, estarían frente a una DESOBEDIENCIA JUDICIAL, y se procedería a dar curso legal judicial que corresponde

