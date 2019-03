Comerciantes piden “reconsideración en el costo final de la energía eléctrica”

El sector mercantil entrerriano reclamó al Gobierno Nacional que Entre Ríos sea declarada “provincia productora de energía eléctrica, ya que para realizar la represa Binacional de Salto Grande se provocó un daño ambiental irreversible”. La propuesta se impulsó a través de los Centros Comerciales de varias localidades de la provincia que se congregaron ayer en Villaguay, con motivo de la reunión de la Federación Económica de Entre Ríos (FEDER). Lograron consensuar un documento dirigido al gobernador Gustavo Bordet, en el que piden “una reconsideración en el costo final de la energía eléctrica establecido por el Ente Provincial Regulador de la Energía de Entre Ríos (EPRE)”. En ese contexto, advirtieron que: “El costo de la energía eléctrica en Entre Ríos no sólo es uno de los más altos de nuestro país (por encima de provincias mucho menos densamente pobladas y no generadoras) sino que también es, por mucho, la energía más cara de la Mesopotamia”.Los Centros Comerciales también orientan el reclamo hacia los municipios, para que se cambie el modo de calcular la Tasa de Alumbrado Público, puesto que “ se define en porcentaje por lo consumido en el interior del comercio o la industria y esto no sólo es sumamente gravoso sino también contradictorio, dado que paga mucho más por alumbrado público una pequeña Pyme o emprendedor que una propiedad céntrica cuyo valor es varias veces millonario, con muchos metros de frente, amén de que en toda la provincia se está recurriendo al LED, con consumos infinitamente inferiores que no justifican tal incremento de costos”.

El documento de los comerciantes entrerrianos también incluye un párrafo orientado a Nación, reclamándole que Entre Ríos sea declarada “provincia productora de energía eléctrica, ya que para realizar la represa Binacional de Salto Grande se provocó un daño ambiental irreversible, y que si bien por un lado existirían las regalías, y por otro los excedentes, ambos están relacionados con la productividad, con lo cual de ningún modo tenemos un valor de energía diferencial tal como se estableció en el acta fundacional de Salto Grande. De éste modo, exigimos que el valor mayorista de la energía eléctrica sea inferior al de otras provincias no productoras”, consignó El Once.

Por último, le piden al gobernador que “la provincia de Entre Ríos adhiera a la ley N° 27.424 ‘Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica Pública’ y que se arbitren los medios para que cada PyME y Micro PyME entrerriana se sume la generación de energía y, en lo posible, su inyección a la red”.