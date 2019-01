Cinco localidades entrerrianas votarán por primera vez a su intendente

Las localidades de Aldea Brasilera, Aldea María Luisa, El Pingo, Pueblo Brugo y Pueblo Liebig votarán por primera vez a un intendente en las próximas elecciones provinciales. Esta transformación a Municipio fue rubricada por el propio gobernador Gustavo Bordet a través de un decreto que confirmó el trabajo de la Dirección General de Estadísticas y Censos de Entre Ríos. Cabe recordar que se realizó un censo poblacional entre mayo y octubre del año pasado y sus resultados son los que facilitaron esta situación, ya que según la Constitución provincial para consagrarse como Municipio una localidad debe superar los 1500 habitantes en su territorio. “Brasilera es pionera porque viene luchando desde hace 17 años, desde la gobernación de Sergio Montiel, cuando estuvo a punto de pasar a ser municipio. Pero debido a problemas internos con la conducción provincial del radicalismo; el vicegobernador Edelmiro Colobig vetó esa posibilidad. Es el gran sueño de la Aldea Brasilera”, afirmó el presidente de la junta, Hugo Ramírez. Cinco localidades entrerrianas se transformarán en municipios luego de la sanción definitiva en la Legislatura entrerriana “de los proyectos elaborados por el Poder Ejecutivo” donde “se aprueba la demarcación del radio y el censo pertinente” practicado por la Dirección General de Estadísticas y Censos de Entre Ríos. Con esta nueva jerarquía, las juntas de gobierno de Aldea Brasilera (Departamento Diamante, Distrito Palmar); Aldea María Luisa, El Pingo y Pueblo Brugo (todas del Departamento Paraná) y Pueblo Liebig (Departamento Colón) podrán elegir intendente por primera vez. Todo un acontecimiento social y político que sería rubricado esta semana con la firma de un decreto del gobernador, Gustavo Bordet. Para llegar a este status previamente se realizó un censo poblacional en todas las jurisdicciones entre mayo y octubre de 2018. En el operativo que comenzó en Brasilera se emplearon alrededor de 20 censistas para determinar el número de habitantes de cada lugar, ya que según el artículo 230 de la Constitución provincial, todo centro de población estable que supere los 1.500 habitantes dentro del ejido constituye un municipio. El último antecedente de este tipo corresponde a 2010, cuando se unificaron las juntas de gobierno de Alarcón y Enrique Carbó, creándose el municipio de Enrique Carbó, se informó desde la Dirección de Juntas de Gobierno de Entre Ríos. Acontecimiento Para estas pequeñas localidades el reconocimiento como municipios significa un verdadero acontecimiento. El censo de población determinó los siguientes resultados: Pueblo Brugo tiene 1.660 habitantes; Aldea Brasilera 2.603; El Pingo 1.517; Aldea María Luisa 1.878 y Pueblo Liebig 2.089. “Brasilera es pionera porque viene luchando desde hace 17 años, desde la gobernación de Sergio Montiel, cuando estuvo a punto de pasar a ser municipio. Pero debido a problemas internos con la conducción provincial del radicalismo; el vicegobernador Edelmiro Colobig vetó esa posibilidad. Es el gran sueño de la Aldea Brasilera”, afirmó el presidente de la junta, Hugo Ramírez. El dirigente peronista recordó que hace un año y medio se presentó un proyecto de ley para que la localidad sea declarada municipio, que estuvo acompañado por el diputado provincial Juan Carlos Darrichón (PJ-Diamante). “Veníamos trabajando con el exgobernador (Sergio) Urribarri y ahora con Bordet hemos puesto mucho énfasis en este tema. El año pasado nos visitó y anunció que en mayo empezaba el censo”, comentó a Uno Entre Ríos. Ramírez planteó que la jurisdicción viene demostrando un crecimiento no solo poblacional, sino que además los servicios prestados al vecino son equiparables al de un municipio. “Hubo un crecimiento de los parajes como San José, La Virgen, el camping de Bioquímicos, la zona de ruta 11, que presenta habitantes permanentes aunque en algunos casos son temporarios. Todos te exigen tareas, tales como el alumbrado, caminos, estamos cumpliendo con la recolección de residuos, pero no nos dan los medios y habría que cubrirlo”, enfatizó. Brasilera superó con creces el requisito de cantidad de habitantes, debiendo asumir un nuevo desafío institucional y político.

“Luego de la firma del decreto del gobernador pasaríamos a ser comisionados quienes estamos al frente de la junta de gobierno hasta el 10 de diciembre. Tenemos muy buena convivencia con la oposición y eso nos ha llevado a conseguir varios logros”, especificó. Respecto del nuevo escenario electoral no descartó que se vayan a dar internas dentro del PJ: “No se sabe, esperemos que no. No tenemos definido el candidato”.