CENA DE LAS PROMOCIONES DEL MARIANO MORENO

Sábado 5 de Octubre , una noche para el recuerdo , la emoción , el rencuentro con quienes hoy no viven en Hasenkamp.alegria, diversion , show de la Clásica Band , en su mayoría ex alumnos del instituto . Es una fiesta que crece año a año , a tal punto que para el año 2020 , deberán tomar nota de la demanda , ya que muchos no pudieron ser parte por la capacidad del salon .- Muy buen servicio , la cantina, los mozos y mozas , gente de la asociación, padres y colaboradores , tal es el caso del fútbol femenino .

