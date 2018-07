CARTA ABIERTA A LA COMUNIDAD DE HASENKAMP.

ROCIO, MAMA DE TOMY AREVALO.

Hola soy Roció, mama de Tomy Arévalo, quería comentarles en la situación que esta el gordo y nosotros. El se encuentra en Terapia Intensiva del 27 de Abril. Tuvo una operación donde solo se pudo sacar un pedacito para la bioxia y desde ese momento quedo sin moverse , conectado a un respirador con una traqueotomía y no recibe ningún tratamiento .El está bien de ánimo y continuamente despierto y nosotros estamos todo el día con el. Nos turnamos con mi mama y mi marido. Tenemos gastos por ejemplo reemplazar los pañales porque los que le proveen acá les causan alergia, comprar toallitas húmedas , una medicación que me recetaron en una clínica privada que cuesta $5000. Consiste en estimularlo, que no agarre ninguna bacteria o virus que pueden causar algún trastorno al Tumor. Debemos comprar otros medicamentos que en el Hospital no hay. Desde que llegamos de Hasenkamp, mi marido y mi mama duermen en el auto .Gastamos en alimentarnos y en traslado en remise que hace mi mama y llegar a la casa de un pariente para bañarse porque en el hospital no lo puede hacer. Gente hacemos lo imposible para gastar lo estrictamente necesario para no abusar de la generosa ayuda que nos brinda el pueblo . Quiero agradecer al Sr Hernán Kisser y a su padre, Raymundo por las gestiones que están realizando para que Tomy pueda ser trasladado al Hospital Garrahan , allí podrá empezar el tratamiento que tanto necesita , pero por ahora no hay cama disponible. El resultado de la bioxia dio que es un Tumor Maligno llamado Cardamo , crece lentamente y no se expande. Solo crece en el mismo lugar , esta ubicado en su cabecita, prendido del comienzo de la columna y ejerce presión ,justo en ese lugar se encuentran todos los nervios y el cerebelo .-

Quiero agradecer a mi familia y a la de mi marido por el acompañamiento y a la comunidad por todas las fuerzas que nos mandan . Estoy agradecida de corazón y solo les pido que sigan rezando por mi niño , para que todo pase y podamos volver a casa con ¡ Tomy Curado ¡¡

Ni bien tengamos mas novedades estaremos avisando .-Besos y Saludos ROCIO .TOMY , ALEJANDRO .-