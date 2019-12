CAPACITACION/ BOMBEROS VOLUNTARIOS DE HASENKAMP

Vacaciones…?

Hoy cerramos el año de capacitación en la Escuela de Cadetes Luis «Tito» Acosta.

Luego de varios mese de entrenamiento y aprendizaje; de conocernos entre nosotros, de algunas peleas y risas; pero sobre todo de vivir la vida de un Bombero.

Gracias a los padres de estos chicos que confiaron en Bomberos Voluntarios Hasenkamp y permitieron la participación de sus hijos en la institución.

También agradecer a Comisión Directiva por acompañar este proyecto.

Gracias a Jefatura que no deja de estar presente en cada reunión de los sábados y a todos los bomberos que participaron en las capacitaciones.

Y no sabemos si va a haber vacaciones… por que estos chicos, aunque no lo crean, NO QUIEREN VACACIONES.