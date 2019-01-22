Ene 22 2019

CAMPAÑA SOBRE LA OSTEOPOROSIS.

  • 22 enero, 2019

OSTEOPOROSIS!!!!! SI SOS MUJER MAYOR DE 30 O HOMBRE MAYOR DE 40, SI PADECE DE ASMA, DIABETES, PROBLEMAS DE TIROIDES, SI TOMA CORTICOIDES, DIURETICOS, ANTICONCEPTIVOS O PADECES DE EPILEPCSIA O CANCER, SI TENES ARTRITIS O ARTROSIS. DEBES DE REALIZAR TU ESTUDIO PARA PREVENIR.
LA OSTEOPOROSIS, PRODUCE FRACTURAS Y ESTAS PUEDEN DEJAR INVALIDEZ O DISCAPACIDAD E INCLUSIVE, ¡¡¡”LA MUERTE”!!!!
EL SANATORIO HASENKAMP Y SALUD OSEA, CONVOCAN A LA CAMPAÑA DE DETECCIÓN PRECOZ DE OSTEOPOROSIS, ABIERTA A TODA LA COMUNIDAD, EL DÍA MARTES 19 DE FEBRERO DESDE LAS 8 HS. CUPOS LIMITADOS!!!

NO ESPERE A LA FRACTURA!!! EVÍTELA!!!!! SAQUE SU TURNO YA!!!EN CALLE SARMIENTO 458!!!

Omar Geminiani

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