CALLE MITRE NO ES UN RIÓ PERO CUANDO LLUEVE SI.

Esta frase la dije hace muchos años , todavía no estaba el hormigón armado de la arteria y menos el entubado ,pareciera que es el desagüe natural del pueblo, pues pasa por el campo de Ziegler, el campo de Gaynor y costeando llega atras del camino de tropa y se mete en los lotes que lindan con la calle Olegario Andrade. Llega a la Mitre y desemboca en el campo privado de la familia Battistoni. Si bien es el desagüe natural el municipio debería hacer una obra de canalización, que no debe ser barato, eso insume mucho costo.Esta familia espera una solución al respecto y según nos han contado hace años que vienen reclamando una respuesta.Que paso hoy , nada que no sepamos , llovio demasiado ,cerca de los 200 milímetros , esa cantidad enorme de agua ,sube el caudal y no hay forma de evitar que se inunden las calles y sean lo mas parecido a un rió crecido.