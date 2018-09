Caja de Jubilaciones: se impuso la Lista 1 de la Federación de Jubilados

Los jubilados de la provincia eligieron a sus representantes en la Caja de Jubilaciones. La lista que encabeza Lilia Santiago obtuvo el triunfo. Convocó a los representantes de las otras propuestas, a un encuentro.

La lista Nº 1 de la Federación de Jubilados obtuvo 1816 votos, frente a 1665 de la Lista 15 Unidad de Agmer y ATE. En tercer lugar quedó el candidato de Retirados de la Policía con 671 votos.



La nueva vocal en la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos, reemplazará en el cargo a María del Carmen Báez.

Lilia Santiago, flamante ganadora en esta elección, afirmó: “Asumiré con mucha responsabilidad este cargo, no sólo porque la institución que me propuso es una institución señera, que ha sabido defender los derechos de los jubilados históricamente. Recordemos que la Federación va a cumplir el año que viene, 70 años. Es nuestra intención trabajar para todos los jubilados, no solamente para los afiliados de la Federación, por lo que convoco a los representantes de las otras listas, para que tengamos una reunión en forma prematura, para intercambiar opiniones, propuestas, y poder llevarlas adelante. Me siento capaz y con ganas de trabajar”.

Lía Zubielqui, de la Federación de Jubilados, aseveró: “Hicimos una campaña por el interior, recorrimos todos los centros. Lilia es una persona que ha demostrado su capacidad, ha gustado en los centros, su discurso y su forma de ser; quiero agradecer a todos los jubilados que fueron a votar pese al frío. La votación era voluntaria y ellos llegaron a emitor su voto igual, pese a las condiciones climáticas”.

Santiago asumirá “lo antes posible” tal cual se los adelantó el presidente de la Caja de Jubilaciones, ya que el cargo de vocal está vacante. Fuente El Once .Com