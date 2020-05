Brupbacher respaldó a Schneider y le pidió a Bordet que «empiece a gobernar».

El diputado provincial, Uriel Brupbacher (UCR), manifestó su apoyo a las decisiones que adoptó el intendente de Crespo, Darío Schneider en relación a la cuarentena y dijo en referencia al gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet que «se despierte y empiece a gobernar de verdad».

Brupbacher sostuvo al respecto: «Es momento de escuchar a la sociedad, a los comerciantes y a la vez cuidando la salud de todos. En nuestra provincia, donde hasta ahora no circula el virus, la elección no puede seguir siendo entre economía o salud. El gobernador debe tomar cartas en el asunto y dejar de mandar a sus funcionarios a que hagan declaraciones que no tienen ningún tipo de contenido», remarcó.

Luego afirmó: «Los intendentes son los que saben fehacientemente, conocen la situación de los espacios que gobiernan y estoy seguro que estudian profundamente antes de tomar cada una de sus decisiones. En este sentido expreso mi solidaridad y mi apoyo al presidente municipal de Crespo, Darío Schneider», enfatizó el legislador, en relación a las consideraciones que formuló la titular del ministerio de Gobierno de Entre Ríos, Rosario Romero, por la resolución del intendente crespense, de habilitar distintas actividades en esa ciudad.

Finalmente el diputado Brupbacher manifestó: «Creo que es importante que las ciudades coordinen con la provincia, en tanto el gobierno entrerriano responda dentro de márgenes de tiempo razonables. Sería bueno que el tiempo que ocupan en salir a hacer declaraciones de chicana barata, lo invirtieran en establecer verdaderos sistemas de comunicación de ida y vuelta con los intendentes para debatir y abordar temas tan serios y tan preocupantes para la población», concluyó.