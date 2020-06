Brupbacher: “Cada uno debe hacer su parte”

El diputado provincial, Uriel Brupbacher (UCR), se refirió a la situación en las que se encuentran ciudades del interior de la provincia de Entre Ríos y destacó los esfuerzos que realizan los Intendentes de esas comunas

«No estamos en Estado de sitio y hasta aquí los intendentes han venido sosteniendo económicamente a la crisis provocada por la pandemia, han colaborado con elementos para los hospitales y combustibles para la policía, entre otras cosas. Además (el gobernador, Gustavo) Bordet recibe fondos nacionales que no coparticipa. Los intendentes mandan pedidos a la provincia que no son respondidos y ahora encima tienen que soportar que los desautoricen por los medios», expresó el legislador.

Brupbacher dijo luego: «El gobernador tiene que ocuparse de cuidar que el virus no entre a la provincia, que chequee porqué algunos no están haciendo su trabajo. Las rutas de acceso siguen siendo un colador y sobre eso no hacen nada».

Más adelante, el legislador de Cambiemos sostuvo que en ese sentido «le doy mi absoluto apoyo al intendente de Viale, Dr. Carlos Weiss que está actuando de manera seria y muy responsablemente, resolviendo todo lo que está en sus manos. Claramente no son los intendentes de Cambiemos los que no están haciendo bien las cosas. Acá los que no hacen su trabajo son los del gobierno provincial”, remarcó.

Finalmente Brupbacher sostuvo: “Un ejemplo de prevención y cuidado sería que tanto (el presidente, Alberto) Fernández como Bordet se abstuvieran de hacer actos políticos con anuncios, mientras la economía está paralizada. Hay empresas que ya cerraron, empleados que no están cobrando sus sueldos y cuentapropistas que no pueden llevar un plato de comida a la mesa familiar», concluyó.