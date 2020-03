Benedetti cuestionó la inacción de Bordet ante el déficit de la Caja de Jubilaciones.

El diputado nacional Atilio Benedetti (Cambiemos) manifestó su preocupación por las escasas definiciones del gobierno provincial en torno al escandaloso y sistemático déficit de la Caja de Jubilaciones, del cual su partido “es el máximo responsable”. “Esperemos que Bordet asuma su rol con responsabilidad porque nuestros jubilados no merecen ser expuestos a que se cumpla su profecía de que ‘la Caja puede explotar’”, sostuvo.

Benedetti hizo referencia a la inacción del gobierno que conduce Gustavo Bordet en torno al profundo problema que implica el déficit de la Caja de Jubilaciones de la Provincia.

“Le quiero recordar al Gobernador Bordet que los entrerrianos lo han convalidado en junio de manera clara para que proponga un rumbo y conduzca nuestra provincia”, sostuvo el legislador nacional.

“Como corresponde, días pasados estuve presente en la Asamblea que dio inicio al año legislativo con la esperanza de escuchar definiciones claras sobre cómo va a sacar a nuestra provincia del estancamiento y cómo va a superar los importantes problemas económicos del gobierno provincial”, agregó.

“En su discurso expresó conceptos que no tengo dudas que todos compartimos, tales como ‘una Entre Ríos con igualdad para todos’ y la importancia de tener ‘una provincia sustentable’, entre otros, pero estas consignas se convierten en vagas e ingrávidas si no son acompañadas de propuestas concretas para que tales consignas se transformen en hechos”, señaló Benedetti.

“Allí Bordet hizo referencia al problema de la Caja de Jubilaciones y, en tal sentido, realizó un ‘llamado a discutir la sustentabilidad’ del sistema previsional de la provincia ‘para que no explote’”, recordó.

“En este punto me quiero detener. Todos sabemos que la Caja genera un enorme déficit que crece en forma descontrolada año tras año. También sabemos que las sucesivas gestiones justicialistas no han hecho otra cosa que agravar el problema. Y, como ha dicho el Presidente del organismo, Daniel Elías y el propio Gobernador, si no se toman medidas en el corto plazo nuestros jubilados tendrán serios problemas para cobrar sus haberes”, aseveró Atilio Benedetti.

“¿Qué está haciendo el Gobernador para frenar el déficit? ¿Qué ha hecho? No he escuchado otra definición que no sea solo pedir ‘un debate entre todos’. Le quiero recordar que ya en el mensaje de 2018 dijo que eran insostenibles las jubilaciones de privilegio, pero no supimos de ninguna iniciativa para abordar el problema. Lo que sí sabemos, señor Gobernador, es que el año pasado el 50% de los impuestos que pagan todos los entrerrianos, inmobiliario urbano, inmobiliario rural, ingresos brutos, sellos, automotores, etc, fueron destinados a cubrir el déficit de la Caja”, aseguró el Diputado de Cambiemos.

Y siguió: “Sabemos que introducir modificaciones al sistema jubilatorio es un problema político de difícil abordaje, pero está claro que -sin alterar derechos adquiridos- algo hay que hacer. También está claro que lo tiene que hacer quien fue elegido para tomar decisiones: en este caso, Bordet”.

“El gobierno nacional, de su propio partido, ha hecho un ajuste muy fuerte en el sistema de actualización de las jubilaciones nacionales, y la Cámara de Diputados acaba de aprobar en -en una sesión bochornosa- un proyecto para modificar las jubilaciones de la Justicia. Las circunstancias en Entre Ríos son aún más delicadas, ya que todos sabemos que en el sistema jubilatorio nacional no existen tantos privilegios como hay en Entre Ríos, y también sabemos que los sueldos de los jubilados nacionales son sensiblemente menores a los provinciales”, acotó luego.

“Recientemente los entrerrianos hemos recibido los volantes de pago del Impuesto Inmobiliario 2020, que incluye un aumento más que importante. El esfuerzo que hará nuestra comunidad para pagar este impuestazo sólo alcanza para tapar el déficit que genera nuestra Caja de Jubilaciones”, reiteró, al tiempo que se preguntó: “¿Es lógico tanto esfuerzo para sostener jubilaciones privilegiadas de medio millón de pesos mensuales?”.

“El gobernador Bordet pertenece al partido que ha generado el problema actual de la Caja de Jubilaciones y ya pasó un período de gobierno con mayoría en las dos Cámaras sin tomar ninguna medida. Esperemos que asuma su rol con responsabilidad porque nuestros jubilados no merecen ser expuestos a que se cumpla su profecía de que ‘la Caja puede explotar’. Particularmente estoy dispuesto a acompañar el debate, pero la responsabilidad de tomar medidas es del gobierno provincial”, concluyó.

