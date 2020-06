Atentados terroristas

Desde la Filial de Crespo de Federación Agraria Argentina no podemos callar nuestra

voz y expresarnos frente a una situación que consideramos de muchísima importancia

para poder vivir en paz, trabajar en paz y desarrollar y crecer en paz nuestros

proyectos de familias rurales.

Una definición de Terrorismo dice que es una “forma violenta de lucha política,

mediante la cual se persigue la destrucción del orden establecido o la creación de un

clima de terror e inseguridad susceptible de intimidar a los adversarios o a la población

en general”.

Esta forma violenta de lucha consiste en realizar daños a personas, propiedades,

bienes, instalaciones, en forma indiscriminada, para generar ese clima de inseguridad

y terror.

El terrorismo entonces trabaja con el pensamiento “maquiavélico” de que “el fin

justifica los medios” y no duda en causar ese daño que puede alcanzar hasta la

muerte de cualquier persona o la destrucción de bienes materiales, instalaciones,

edificios y demás.

Una característica deplorable que podemos asignar al terrorismo, entre otras, es ser

un acto cobarde ya que se realiza contra terceros que están indefensos o que no son

sus rivales políticos o ideológicos directos.

La rotura de bolsas que almacenan granos o alimentos para los animales ocurridas en

los últimos días y siempre, pueden considerarse por lo anterior “actos de terrorismo”,

por lo cual no deberían pasar desapercibidos ni por las autoridades ni por la sociedad

toda.

Con la rotura de las bolsas, según las circunstancias, se puede llegar a perder un

recurso económico de gran valor para la Nación. No sólo se hace perder al propietario

de esos granos o forrajes parte de la riqueza generada con una legítima actividad

productiva, sino que se atenta contra el Estado y la sociedad toda. Especialmente en

nuestro país, más de la mitad del valor que representa esa mercadería se transforma

en recaudación impositiva y pago de servicios comerciales y financieros que son el

combustible del sistema económico vigente.

Con la rotura de las bolsas, los terroristas roban al propietario parte de su propiedad,

al Estado parte de su recaudación y al resto de los actores económicos parte de sus

ganancias. Además, paradójicamente, roban a las personas en situación de

vulnerabilidad socioeconómica, parte de los subsidios que les otorga el estado los

cuales provienen de las retenciones e impuestos que paga el propietario de la

mercadería en cuestión.

La rotura de silos bolsa que está ocurriendo, no deben ser considerados como hechos

aislados y de menor importancia, sino como verdaderos “atentados terroristas” contra

el orden democrático establecido y contra la sociedad toda. Por lo tanto, deben ser

investigados por la justicia, denunciados por los testigos y repudiados por la sociedad

en su conjunto.

La experiencia histórica demuestra que “el terrorismo” sólo agrega a una sociedad más daño que beneficios.

Relacionado