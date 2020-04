ASOCIACIÓN CIVIL TRANSPORTISTAS DE HASENKAMP.

Desde la asociación de transportistas de hasenkamp , queremos aclarar que por disposición del comité de emergencias de hasenkamp que estas son las recomendaciones a tomar sobre el transporte local ,y de todo aquel que venga fuera de la provincia, también hemos cedido un espacio para que camiones que traen mercadería de otras provincias puedan hacer el trasbordo en la playa sin tener que entrar a la localidad, también quiero comentar que gracias a un grupo de socios se instaló en la entrada de la playa un bomba con un pico para qué cada uno de los camioneros que vienen fuera de la provincia lo fumige antes de entrar , de nuestra parte creemos que esto es responsabilidad de cada uno como vecino como personas adultas y responsables de sus actos , seguramente habrá Quien no quiera no pueda o simplemente no le importe , no es responsabilidad de la asociación el control y el cumplimiento de las disposiciones aclaro , también le hemos dado la posibilidad de quienes no son socios puedan dejar sus equipos en la playa , con la condición de abonar 500$ mensuales como lo hacemos el total de los socios ,y para los camiones que no son de la localidad y no son socios tiene un costo de 150$ por día , desde ya muchas gracias y tratemos de cumplir con las disposiciones , por el bien de todos

