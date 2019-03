Arralde: “Bordet le entregó la lapicera a Cristina y Urribarri”

El candidato a diputado provincial por Cambiemos, Juan Carlos Arralde, respondió las declaraciones que realizó el gobernador Gustavo Bordet en un medio nacional en las que aseguró que el su antecesor no integra las listas de candidatos del Frente Creer Entre Ríos y consideró que “los esfuerzos del gobernador por ocultar a Urribarri no hacen más que revelar la incuestionable verdad de que arregló su lista con Cristina Kirchner y a eso no lo puede disimular”. “Yo no estoy tan seguro que Urribarri no está tras bambalinas en la lista. Sí estoy seguro de que la mano de Cristina la escribió y que el ex gobernador sigue en la presidencia de la Cámara de Diputados con el respaldo silencioso de Bordet”, opinó en un comunicado .

Para el candidato a diputado de la Lista 502 el “acuerdo programático” al que se refiere Bordet “tiene que leerse en clave peronista: sólo puede verse un enroque de dirigentes que hasta hace un par de meses se acusaban sin cuartel de colaboracionistas del gobierno nacional o fundidores de la provincia y hoy están todos juntos”.

“Hay que decir las cosas como son: Bordet diseñó una lista justicialista y para los justicialistas, para quienes realmente gobierna mientras se limita a pagar los sueldos de 90.000 empleados públicos y jubilados gracias a la asistencia de la Nación, surfeando sobre los problemas entrerrianos y haciendo la plancha en todo”, sinceró el dirigente radical de San Salvador.

Para el ex convencional constituyente “los problemas estructurales que arrastra Entre Ríos están irresueltos y no hay vocación por hallarle solución porque el gobernador no sabe, no puede o no quiere romper con ninguna corporación”. En ese sentido, enumeró algunos de esos problemas: “el déficit monumental de la Caja de Jubilaciones que se lleva una porción enorme de los recursos tributarios; la tarifa eléctrica más cara del país que es un problema provincial y que se llama “costo ENERSA”; el conflicto docente eterno que impide que los chicos puedan asistir a clase al menos 180 días al año; el desastroso panorama de los caminos entrerrianos sin ninguna inversión mientras las zonales de Vialidad explotan de empleados; militantes y personal ocioso a la par de que continúa el festival de designaciones y un sistema de salud colapsado y que hace agua por donde se mire, entre algunos de las muchas y permanentes dificultades que permanecen inalterables”.

“Entre Ríos viene teniendo una sucesión de casi 16 años de gobiernos peronistas que importaron el modelo Concordia: un desembarco frenético de una dirigencia que ha tratado de hacer en la provincia lo mismo que en la ciudad más pobre de la Argentina”, afirmó Arralde.

“Pero en Entre Ríos ese modelo se agotó, hastió a una sociedad castigada por la inoperancia, por un esquema de corrupción institucionalizada desde el poder y un gobierno que se dedica a hablar con todos sin resolver nada”, advirtió.

Para el candidato a diputado “no alcanza con tener una buena imagen si no existe energía o vocación de hacer las cosas para enderezar esta provincia, sacarla de la siesta en que se halla desde hace más de tres años y trabajar para que Entre Ríos deje de ser la hermanita pobre de la Región Centro, muy lejos de Córdoba y Santa Fe”.