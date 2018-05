ARACELI Y LUIS TANO CANTARAN EN RADIO SIGLO 21.

” EN EL PROGRAMA POR SIEMPRE TARRAGO ROS ”

No hay nada mas lindo que hacer lo que te inculcaron tus padres, mas aun en una familia que tiene historia y tradición por el arte.Cuando nacemos no nos dan a elegir a nuestros padres y hermanos , vienen y por esas cosas de la vida , puede ser color de rosas o no, eso es secundario , pues en este caso en la radio vamos a ser testigos del encuentro del padre cantor y guitarrero con su hija calandria cantora . Sera el Domingo de 9 a 11 hs en el programa que conducen habitualmente Ruben Mendoza ” El Taita” y Enzo Gemignani. Los invitamos a sintonizar la radio y ser parte de esta hermosa actuacion que sin lugar a dudas nos dejara Luis y Araceli.