ALINA FRANCISCONI EX ALUMNA DEL MARIANO MORENO

” CHARLA CON ALUMNOS DEL 5º Y 6º AÑO ”

Es parte de la promoción 1994 del colegio , una de las promociones que mantiene lazos estrechos entre ellos y el Instituto . Es Contadora Publica Nacional , Magister en Administración y Secretaria General de la UNER . He venido con mucha emoción a esta casa de estudios ha contar sobre mis experiencias en la vida y en la profesión. Traje un tema muy interesante que tiene que ver como aprovechamos nuestro tiempo , de las 24 horas del día , que aprovechamos y que no .Después de tantos años , llegar y ver como ha cambiado el Instituto , hay obras nuevas que no conocía y en plena etapa de las Olimpiadas Estudiantiles, en su momento fui parte de la tribu Puma .. Al momento de hacerle el reportaje , estuvo acompañada por la Asesora Legal , Beatriz Pautasso y Juan Carlos Cian .-