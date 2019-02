Agmer convocó a Congreso para este viernes 1º de marzo en Concordia

“Podrían no comenzar las clases, si la propuesta salarial del Gobierno no es aceptada por los docentes; o si el congreso de Ctera define el no inicio a nivel nacional”.

La Comisión Directiva Central de Agmer convocó para este viernes 1º de marzo en Concordia a Congreso Extraordinario. El martes, a las 18, habrá una nueva reunión de la mesa de negociación salarial, tras el rechazo de los gremios docentes a la propuesta del gobierno de un aumento del 15% en tres tramos. “A esa propuesta no la podemos llevar a discutir a las escuelas porque, claramente, es insuficiente. Necesitamos recomponer el salario de 2018, por esos casi 15 puntos que quedó por debajo de la inflación”, apuntó el secretario general de Agmer, Marcelo Pagani. Y en ese sentido, aseguró que esa “es una condición necesaria para esta negociación salarial”. El gobierno provincial ofreció a los sindicatos docentes un aumento del 15% a abonar en tres tramos: el 5% en marzo, el otro 5% en abril y el 5% restante en mayo. Además del compromiso a retomar las negociaciones en el mes de mayo. Los representantes de los gremios, por su parte, solicitaron a las autoridades provinciales una propuesta salarial “superadora” y está previsto un próximo encuentro para este martes a las 18 en el Salón de los Gobernadores. “En función de la característica que tenga esa propuesta, hay dos caminos: o la rechaza la propia conducción provincial, o es llevada a las escuelas para que sea debatida”, adelantó Pagani al respecto. “Si esta propuesta es llevada a las escuelas, el Congreso del viernes en Concordia tendrá que definir, en función de los mandatos, si la acepta o la rechaza. Y en caso que se rechace, discutiremos el plan de acción”, explicó el sindicalista. En la oportunidad, Pagani advirtió que “podrían no comenzar las clases, por las características de esa propuesta si no es aceptada por los docentes; o si el congreso de Ctera, el viernes 28, un día antes del de Agmer, define el no inicio a nivel nacional habida cuenta de que el gobierno de Mauricio Macri hace tres años que clausuró la paritaria nacional”. (Elonce)